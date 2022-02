Le biathlon féminin français tient sa deuxième médaille en individuel sur ces Jeux. Et celle-ci est en or massif. Grâce à une incroyable remontée, Justine Braisaz-Bouchet est devenue à 25 ans championne olympique sur la mass start, vendredi 18 février 2022, dernière épreuve des Jeux en biathlon. Avec un 16/20 au tir, la médaillée surprise a devancé les Norvégiennes Tiril Eckhoff et Marte Olsbu Roeiseland. Elle s'offre sa première médaille olympique individuelle et la 14e à la délégation tricolore.

Supersonique sur les skis

Justine Braisaz-Bouchet était pourtant distancée après trois fautes sur les deux tirs couchés. Très forte sur les skis, elle a profité des conditions météorologiques difficiles sur le premier tir debout pour rattraper son retard. Les autres Françaises, Julia Simon, Anaïs Chevalier-Bouchet et Anaïs Bescond terminent respectivement sixième, 19e et 29e.

La France n'est plus qu'à une médaille de son record aux Jeux d'hiver de Sotchi et de Pyeongchang (15 médailles).