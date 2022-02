Anaïs Bescond, Anaïs Chevalier-Bouchet, Justine Braisaz-Bouchet et Julia Simon ont terminé, mercredi 16 février, au sixième rang du relais femmes de biathlon. Les Françaises ont terminé à 2'13 de la Suède, championne olympique après avoir décroché l'argent quatre ans plus tôt à Pyeongchang. Le Comité olympique russe (+12") et l'Allemagne (+37"4) complètent le podium dans cet ordre.

La "frustration" d'un jour sans

D'un point de vue personnel, Justine Braisaz-Bouchet est "assez satisfaite", a-t-elle expliqué sur France Télévisions. La Savoyarde a réalisé le deuxième meilleur chrono parmi toutes les biathlètes engagées sur le troisième relais. Néanmoins, elle reconnaît ressentir "beaucoup de frustration" après un résultat loin des attentes tricolores.

Ses coéquipières ont cumulé deux tours de pénalité, conduisant à ce jour sans. Les relayeuses françaises sont pourtant performantes cette saison en Coupe du monde, avec deux victoires sur les quatre relais femmes disputés avant les JO.