JO 2022 : les biathlètes françaises manquent la cible au relais, la Suède se pare d'or

Une véritable désillusion. Favorites avant la course et premières du classement général de la Coupe du monde, Anaïs Bescond, Anaïs Chevalier-Bouchet, Justine Braisaz-Bouchet et Julia Simon n'ont pu faire mieux qu'une sixième place lors du relais 4x6 kilomètres, mercredi 16 février.

Trop irrégulières au tir, elles ont commis dix fautes pour terminer à 2'13 de la Suède, médaillée d'or. Le podium est complété par le Comité olympique russe (+12') et l'Allemagne (+37'4).

On peut grimper quatre fois sur le podium en autant de sorties en Coupe du monde, mais sembler loin du coup lors d'une course olympique. C'est le constat amer réalisé par l'équipe de France à l'issue de ce jour sans. "J'ai beaucoup de peine, mais c'est le sport", a expédié Justine Braisaz-Bouchet sur France Télévisions à l'issue de la course.

Deux tours de pénalité

Comme ses coéquipières, la biathlète d'Albertville n'a pas brillé, utilisant deux balles de pioche. Si la France était dans le coup après le premier relais (Bescond), Anaïs Chevalier-Bouchet, pourtant doublement médaillée à Pékin, a écopé d'un tour de pénalité. Habituée des fins de courses en fanfare, Julia Simon n'a pas non plus pesé et a, elle aussi, été sanctionnée d'une pénalité.

La septième médaille olympique du biathlon français attendra. Rageant, même si la Suède, emmenée par Hanna et Elvira Oeberg, a affiché un très haut niveau mercredi. "On va vite passer à autre chose, il reste la mass start samedi", a conclu Justine Braisaz-Bouchet.