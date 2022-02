JO 2022 : ces chiffres qui placent Quentin Fillon Maillet au sommet du biathlon mondial et du sport français... alors que ses Jeux ne sont pas finis

Il a un temps pu craindre la médaille en chocolat avant d'avoir l'or dans le viseur le temps de quelques secondes. Quentin Fillon Maillet en a vu de toutes les couleurs mardi 15 février sur le relais hommes 4x7,5 kilomètres. Finalement deuxième avec ses comparses Fabien Claude, Emilien Jacquelin et Simon Desthieux, le biathlète de 29 ans a tout de même de quoi être satisfait. Cette médaille d'argent fait grimper son total de breloques à cinq (en autant de courses) sur ces Jeux olympiques d'hiver, un exploit rare dans le sport français, et plus largement dans le biathlon international. De quoi lui offrir une place déjà bien confortable dans les annales. La preuve en chiffres.

Cinq médailles lors des mêmes Jeux olympiques : du jamais-vu dans l'histoire du biathlon

Ole Einar Bjorndalen, Martin Fourcade, Uschi Disl, Darya Domracheva ou encore Johannes Boe. Aucun de ces grands noms du biathlon n'a fait que Quentin Fillon Maillet à Pékin, soit cinq médailles lors d'une même édition des Jeux olympiques, tout simplement.

Si le Français restera à jamais le premier, il pourrait ne pas être le seul à réussir une telle prouesse en Chine. La Norvégienne Marte Olsbu Roiseland est sur les mêmes traces historiques avec quatre médailles lors de ses quatre premières courses (trois titres, une médaille de bronze), et ce, avant le relais femmes et la mass start. Par ailleurs, si Johannes Boe montait sur le podium vendredi durant la mass start, il récolterait lui aussi sa cinquième médaille... tandis que"QFM" pourrait en grapiller une sixième.

Cinq médailles en une édition : record historique égalé pour le sport français

Quentin Fillon Maillet dépoussière les livres d'histoire. Avant même la cinquième médaille mardi, sa collecte de quatre breloques en une seule édition des Jeux olympiques constituait une première depuis 98 ans dans les rangs tricolores. Désormais, Fillon Maillet peut regarder l'escrimeur Roger Ducret, le dernier à avoir signé une telle performance, droit dans les yeux.

Le biathlète français Quentin Fillon Maillet est en piste pour accrocher un deuxième titre olympique sur le sprint, samedi 12 février 2022 à Zhangjiakou. (ZHAN YAN / XINHUA)

Comme l'escrimeur aux JO de Paris 1924 et Julien Brulé au tir à l'arc en 1920, le biathlète compte cinq médailles en une seule quinzaine, record égalé pour l'olympisme français.

Durant les seuls Jeux d'hiver, aucun Tricolore n'y était parvenu, et ils ne sont que dix athlètes, toutes disciplines et nationalités confondues, à avoir décroché autant de médailles en une seule édition. Sur la mass start, vendredi, "QFM" a l'opportunité de faire encore mieux et d'être le premier à atteindre le total de six podiums.

Une médaille au relais hommes : Fourcade n'y était pas arrivé

Le biathlon français a beau vivre les plus belles heures de son histoire depuis la décennie 2010, il manquait à son contingent masculin une consécration collective aux Jeux olympiques. En effet, avant mardi, le relais hommes tricolores n'était plus monté sur le podium des JO depuis 2006 et les Jeux de Turin.

Ferréol Cannard, Vincent Defrasne, Raphaël Poirée et Julien Robert avaient alors déroché la médaille de bronze. Depuis, dans le sillage de la "génération Fourcade", le relais hommes est monté sur le podium des Mondiaux lors de cinq des huit dernières éditions, sans jamais convertir cette force collective aux Jeux. Bref, ce que la légende Martin Fourcade n'a pas pu faire, son héritier y est parvenu.

Cinq médailles olympiques : Fillon Maillet intègre le top 10 des Français les plus récompensés aux Jeux

On aurait presque cru Quentin Fillon Maillet allergique aux JO. A Pyeongchang, en 2018, l'actuel leader de la Coupe du monde de biathlon n'avait pas existé (29e de la mass start, 44e de la poursuite, 48e du sprint), dans l'ombre du glouton Martin Fourcade. Absent des relais en Corée du Sud, Fillon Maillet était donc arrivé à Pékin avec un palmarès complètement vierge aux Jeux olympiques.

L'histoire est toute autre dix jours après le début des compétitions. Avec ses cinq médailles, il intègre directement le top 10 des athlètes français les plus récompensés aux Jeux olympiques (7e ex aequo). Les escrimeurs Philippe Cattiau et Roger Ducret sont en tête avec huit breloques (trois en or, quatre en argent, une en bronze). Martin Fourcade est troisième ex aequo avec sept médailles.