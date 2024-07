Menés 84-80 à quelques secondes de la fin du match, les Français ont pu compter sur un éclair de Matthew Strazel, qui a marqué un panier à trois points, et obtenu un lancer franc dans la foulée.

Un coup de génie salvateur pour les Bleus. Alors que les hommes de Vincent Collet étaient au bord de la défaite, menés de quatre points par la surprenante équipe japonaise, mardi 30 juillet, à Villeneuve-d'Ascq, le meneur de l'AS Monaco, Matthew Strazel, a tout renversé. Un panier à trois points difficile, marqué avec la faute, à dix secondes de la fin du temps réglementaire. Trois points, plus un lancer franc, de quoi égaliser sur le gong. A nouveau dominateurs dans la prolongation, les Bleus se sont finalement imposés 94-90, enchaînant ainsi un deuxième succès consécutif.

"A ce moment-là, je ne ressens plus grand-chose. Je reçois la balle, j'essaie de me mettre dans une situation confortable, sur ma main gauche, ce sont des shots que j'aime bien, a expliqué Matthew Strazel après la partie. Rudy m'a fait une super passe, il a eu la lucidité de la sortir et pas essayer de remonter. Et avec un peu de chance et un peu de talent, la balle est rentrée", a-t-il ajouté.

Un moment suspendu pour le Monégasque, salué par ses coéquipiers. "C'est assez incroyable, peinait encore à réaliser Guerschon Yabusele. Il va s'en rappeler pendant un long moment car là, il nous a vraiment aidés dans un moment qui était assez compliqué pour nous."