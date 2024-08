L'équipe de France a éliminé le Canada (82-73), mardi, pour rallier le dernier carré du tournoi des Jeux olympiques.

Ils ont sorti le grand jeu au bon moment. Poussifs depuis le début de la compétition, les Bleus du basket ont dominé le Canada (82-73) en quarts de finale des Jeux olympiques de Paris 2024, mardi 6 août à l'Arena Bercy. L'équipe de France a fait la différence dans le premier quart-temps (23-10), portée par Isaïa Cordinier (10 points dans le premier quart), avant de profiter des nombreuses fautes des Canadiens (42 lancers francs concédés) pour maintenir l'écart.

Le sélectionneur Vincent Collet a revu sa copie avec succès pour cette rencontre, accordant beaucoup de temps de jeu à Guerschon Yabusele (22 points et 5 rebonds en 30 minutes) et Mathias Lessort (13 points et 5 rebonds en 19 minutes) au détriment de Rudy Gobert. L'excellente sélection de shoots des Français, qui n'ont tiré que dans la raquette et au-delà de la ligne des trois points, leur a aussi permis de maintenir leur réussite (42%, 55% à deux points). Jeudi 8 août, la France affrontera l'Allemagne, tombeuse de la Grèce (76-63) et championne du monde en titre, pour une place en finale.