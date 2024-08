JO de Paris 2024 : "Chacun avait un peu sa propre idée de ce qu'il voulait faire", analyse Nando De Colo après la défaite de l'équipe de France de basket contre l'Allemagne

"Défensivement, ça a été très compliqué contre l'Allemagne parce que je pense que chacun avait un peu sa propre idée de ce qu'il voulait faire et on n'a pas su le faire ensemble", reconnaît Nando De Colo, arrière de l'équipe de France de basket, samedi 3 août sur franceinfo dans le studio au Club France. Vendredi, la France a perdu face à l'Allemagne (85 à 71) et le sélectionneur Vincent Collet avait justement insisté après le match sur la défense : "Notre seule possibilité d'exister, ce serait de défendre beaucoup plus dur."

"Pas le temps de pleurer, on a un quart de finale à jouer" : Nando De Colo et Rudy Gobert dans le studio franceinfo au Club France reviennent sur le début de tournoi compliqué de l'équipe de France de basket 🏀#Paris2024 pic.twitter.com/IXIh9qfgTx — franceinfo (@franceinfo) August 3, 2024

La France est tout de même qualifiée pour les quarts de finale où elle affrontera le Canada ou l'Australie. "Ça ne va pas être facile d'être prêts, reconnaît Nando De Colo sur franceinfo. Certaines choses ne peuvent pas changer en si peu de temps, mais le fait de rentrer avec une autre mentalité pour ce quart va faire une différence. Si on arrive à rester dans le match le plus longtemps possible, on sait qu'à la fin, on est quand même capables d'accrocher une victoire. Mais pour ça, il va falloir faire beaucoup d'efforts."

"Pas le temps de pleurer"

Nando De Colo reconnaît qu'il va falloir changer des choses : "L'intensité qu'on a pu mettre en première mi-temps n'était pas du tout au rendez-vous". Et il sait que le Canada, adversaire probable des Bleus, est au-dessus. "C'est une équipe qui défend très dur. À nous de repérer collectivement comment on peut les mettre en défaut et d'essayer de retrouver notre jeu collectif."

Le pivot de l'équipe, Rudy Gobert, également invité sur franceinfo ce samedi aux côtés de son coéquipier, réagit lui aussi à cette défaite face à l'Allemagne et à ce début de tournoi difficile : "On s'est promis de revenir dans la meilleure version de nous-mêmes. Il n'y a pas le temps de pleurer ou d'être désolés pour la défaite d'hier". Rudy Gobert préfère se concentrer sur la suite : "On est en quarts de finale olympique, qu'on ait gagné ou perdu hier, on aurait peut-être joué un autre adversaire, mais on aurait joué une bonne équipe quoi qu'il arrive".