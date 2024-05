Basket : "Victor Wembanyama va tout de suite prendre l'importance d'un leader", assure Vincent Collet après l'annonce de la liste élargie pour les JO

En marge de l'annonce de la sélection élargie des 19 joueurs pour la préparation des matchs aux Jeux olympiques, le sélectionneur Vincent Collet est revenu sur ses choix, l'intégration de la star Victor Wembanyama après sa première année en NBA, sa future association avec Rudy Gobert, mais aussi ses choix importants sur le poste de meneur, considéré comme le plus fragile dans cette équipe de France.

Sur l'intégration de Victor Wembanyama :

Vincent Collet (sélectionneur de l'équipe de France) : ll est habitué à ce qu'on attende beaucoup de lui, et ce depuis un certain temps. Il a montré qu'il avait une vraie capacité à surmonter cette difficulté. On fera en sorte de lui faciliter la tâche, de lui permettre d'exprimer ses qualités. La difficulté, c'est que Victor n'est pas un joueur qui va rentrer dans l'équipe, il va toute de suite prendre l'importance d'un leader. Mais je n'ai pas trop de craintes, parce que pour qu'un leader puisse émerger, il faut qu'il soit bon et c'est le cas. Mais il faut aussi que les autres le voient comme tel, et je crois que c'est le cas aussi. Donc ce sera beaucoup plus facile.

Ses coéquipiers savent à quel point il peut nous aider et ils vont faire en sorte de lui faciliter la tâche. Son intégration dépend de tellement de paramètres, mais il n'y a pas de raison que ça ne se passe pas bien. Il devra un peu se réadapter, mais je n'ai pas d'inquiétudes pour lui.

Sur l'association Gobert-Wembanyama :

Il y a des moments où ils joueront ensemble. Pas de façon systématique mais ils joueront ensemble. La préparation servira à trouver de la complicité, un équilibre : Victor a la capacité de s'écarter, et je ne vois pas de raison qui nous empêcherait de les associer. De l'autre côté, je pense que cette association devrait nous permettre d'avoir une base défensive très importante. On va essayer d'utiliser au mieux la capacité de dissuasion que leur association apporte.

Sur l'identité défensive de l'équipe :

On a essayé de tirer les leçons de l'échec de l'an passé. Il faudra voir ce que ça donne en début de préparation, si on est dans la bonne direction. Ce qui s'est passé l'an passé et cette année nous a donné des pistes pour construire ce groupe avec une identité défensive forte. On a beaucoup réfléchi dans la complémentarité. Il y a des joueurs assurés de leur sélection et c'est autour d'eux qu'on a voulu construire cette équipe.

L'objectif va être de trouver beaucoup de courses, ce qu'on avait un peu perdu. Il faudra se le rendre possible en faisant des stops, en étant performant au rebond pour relancer vite et courir. On a un profil d'équipe qui s'y prête, notamment les jeunes qui ont cette qualité, donc on va essayer de la développer au maximum. On veut s'appuyer sur une grande vitesse, je pense qu'on en a. L'arrivée de Victor devrait aussi nous faire basculer vers le jeu intérieur.

Sur le choix des meneurs :

L'évaluation n'est pas simple car ce qui fait la vraie différence entre hommes et femmes, c'est qu'il y a beaucoup de championnats, et il est difficile d'évaluer les joueurs en fonction des Ligues : Betclic, G-League, Euroleague...

Ce qu'on a pensé par rapport à sa situation, c'est une question de gabarit. On a déterminé un certain nombre de paramètres, donc on a évalué les joueurs en fonction, et c'était aussi par rapport à nos adversaires : on sait que parmi nos adversaires aux JO, il y a des gros morceaux sur ce poste. Donc on a pris ça comme premier critère pour les meneurs. Le retour d'Andrew Albicy s'explique par cela avec ses capacités défensives.

Pour les trois jeunes (Ntilikina, Hayes et Maledon), Frank a très peu joué, Killian a été coupé en février et Théo a eu des dificultés en étant bougé plusieurs fois. Mais malgré tout, ils ont des profils intéressants par rapport au basket international mais aussi pour notre identité d'équipe. On sait qu'ils peuvent être performants dans ce domaine.