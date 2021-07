Vidéo JO 2021 - Aviron : Claire Bové et Laura Tarantola décrochent la médaille d'argent sur le deux de couple poids léger

Le bassin de Sea Forest réussit décidément aux Tricolores. Au lendemain de l'or décroché par Matthieu Androdias et Hugo Boucheron, Claire Bové et Laura Tarantola ont obtenu une magnifique médaille d'argent, jeudi 29 juillet, sur le deux de couple poids léger femmes au terme d'une fin de course haletante. En terminant derrière l'Italie et devant les Pays-Bas, elles remportent la première médaille aux Jeux olympiques de l'aviron féminin français depuis Atlanta 1996 et la neuvième pour la délégation française à Tokyo.

Une fin de course très serrée





Les secondes après l'arrivée ont été interminables, les quatre premiers bateaux dans un mouchoir de poche attendant fébrilement l'analyse de la photo-finish. "On passe la ligne, on ne sait pas du tout combien on est", admettait pleine de joie Laura Tarantola de retour sur la terre ferme. Puis la joie de deux Françaises qui marquent l'histoire de l'aviron tricolore en décrochant la deuxième médaille de l'histoire de l'aviron féminin.

"On peut terminer premières ou sixièmes", estimait dans L'Equipe Laura Tarantola avant la finale. La course a en effet tenu ses promesses dans un scénario particulèrement intense et serré. "On était les dix bateaux pour le podium toute la course mais on a réussi à ne pas s'affoler", analysait Tarantola juste après l'arrivée.

Les Bleues ont parfaitement lancé leur course en passant à la deuxième place après 500 puis 1 000 mètres. La seconde partie a été un peu plus difficile pour Tarantola et Bové qui semblaient craquer en pointant à la quatrième place à 500 mètres du terme. Puis les Néerlandaises, en tête, ont peiné et les Françaises fait le dernier effort, celui qui brûle, celui qui tétanise mais celui qui, à la fin, offre une breloque argentée historique grâce à un temps de 6'47''68.

"On a fait que attaquer tout le long, je n'avais même pas capté qu'on rattrapait les Néerlandaises, rejouait Laura Tarantola. C'était un grand rêve de rentrer médaillées et on maintenant on peut dire qu'on est vice-championnes olympiques. C'est ouf !" "Je ne réalise pas", poursuivait sa coéquipière Claire Bové, essouflée par l'intensité de l'effort. Et pourtant, elles rentrent en France avec une magnifique médaille d'argent historique.