C’est ce qu’on appelle une journée à rebondissements. Recordman du monde de sa discipline, Kevin Mayer était très attendu aux Jeux olympiques de Tokyo. Le Français a commencé son décathlon, mercredi 4 août, et a bouclé les cinq épreuves de la première journée : 100 mètres, saut en longueur et lancer de poids puis saut en hauteur et 400 mètres.

Une première journée décevante pour le Français, qui, au bord des larmes, a confié s'être “bloqué au dos” en arrivant à Tokyo, l'empêchant de concourir à 100%. Après une matinée difficile, le champion du monde 2017 et médaillé d'argent à Rio s'est relancé au saut en hauteur (2,08 m) avant d'accuser le coup sur le 400 m (50"31). À mi-parcours, il pointe à la 5e place, à 189 points du podium et 382 points du leader, le Canadien Damian Warner.