Sacré champion olympique dans l'épreuve reine du 100 m, l'Italien Marcell Jacobs s'est paré d'or dimanche 1er août à Tokyo, succédant ainsi au roi Usain Bolt. Dans les épreuves d'athlétisme, une star fait de plus en plus parler d'elle : la chaussure. Alors que les records pleuvent à Tokyo, les athlètes admettent quasiment tous avoir des facilités avec certains équipements.

Quelle est cette technologie responsable certains de ces records ? Une semelle équipée d'une lame de carbone et d'une couche de mousse. Alliant un meilleur rebond, plus de légèreté, et le renvoi de l'énergie, Pierre-Ambroise Bosse, athlète français éliminé en demi-finales du 800m, explique même en souriant "avoir l'impression de marcher sur la lune". Mais ces nouvelles technologies alimentent surtout un débat dans le monde de l'athlétisme : innovation ou dopage technologique ?