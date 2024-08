JO de Paris 2024 : la Néerlandaise Sifan Hassan médaillée d'or du marathon après un sprint impressionnant et un record olympique à la clé

Un triplé historique. Déjà médaillée de bronze sur le 5 000 m et le 10 000 m, Sifan Hassan s'est imposée sur le marathon féminin des Jeux olympiques de Paris 2024, dimanche 11 août, après 2 heures 22 et 55 secondes, explosant le record olympique jusqu'ici détenu par Tiki Gelana en 2 heures 23 et 7 secondes depuis 2012 et les Jeux de Londres.

Le peloton de tête, composé de quatre marathoniennes, avec les Kényanes Sharon Lokedi et Hellen Obiri et l'Ethiopienne Tigst Assefa, s'est départagé au bout du suspense, dans un sprint où Assefa et Hassan se sont détachées à l'arrivée. Hellen Obiri décroche la médaille de bronze, derrière Tigst Assefa en argent et donc Sifan Hassan, nouvelle championne olympique du marathon.

La première Française, Mekdes Woldu, termine à la 20e place, à 6 minutes et 25 secondes de la Néerlandaise.