JO 2024 : "Dommage, mais on est surtout déçus pour lui"... Les spectateurs du Stade de France regrettent l'absence de Kevin Mayer au décathlon

"On venait voir Kevin. Mais il n'y aura pas Kevin." La déception affleure dans la voix de Samantha, vite rattrapée par la joie d'assister aux Jeux olympiques : "On va se rabattre sur Makenson Gletty." Le forfait du décathlonien français Kevin Mayer est sur toutes les lèvres des spectateurs tricolores venus assister à la première session d'athlétisme au Stade de France, vendredi 2 août au matin. Sérieusement blessé à l'ischio-jambier gauche depuis le 7 juillet, le double champion du monde a annoncé son retrait de la compétition jeudi, à la veille de ce qui aurait dû être son entrée en lice.

"Quand on a vu qu'il s'était blessé au meeting de Paris, on s'est dit 'dommage'. Mais on y a cru jusqu'à hier. On pensait peut-être voir trois de ses épreuves", ajoute Matthieu, passionné de sport venu vivre une matinée d'athlétisme olympique avec Samantha et trois autres comparses. "Je savais que la médaille n'était pas assurée, mais en termes de souvenir pour la vie, j'espérais une belle performance de lui", déroule Inès, Parisienne passionnée d'athlétisme et qui a vibré avec la génération 2003 au Stade de France.

Peine partagée

Plutôt que de se montrer dépités, les spectateurs aux drapeaux bleu-blanc-rouge peints sur les joues se mettent à la place de l'athlète de 32 ans. "On venait pour Kevin donc on est déçu. Mais c'est mieux pour lui. Et puis, on a d'autres Français à encourager", sourit Louise, drapeau à la main.

"Je suis ultra déçue mais surtout pour lui. C'est le rêve de tout athlète français que de concourir aux JO à domicile. C'est dommage." Inès, spectatrice à franceinfo: sport

De son côté, Matthieu ne s'étonne pas de cette absence, Kevin Mayer n'ayant plus achevé de décathlon depuis l'été 2022 et son titre de champion du monde à Eugene. "Ça fait déjà quelques années qu'il se bat contre les blessures le pauvre. Cela va être moralement compliqué pour lui", estime le jeune homme venu de Grenoble, chapeau bleu sur la tête.

"Le décathlon, c'est sûrement l'épreuve la plus dure. Physiquement, il est trop fragile, mais ce qu'il fait, c'est monstrueux", poursuit-il, pessimiste à l'idée de le revoir concourir au plus haut niveau. "Mais si, il faut rêver", la tance alors son amie Samantha. Lors de l'officialisation de son forfait, l'athlète a refusé pour l'instant d'évoquer l'avenir.