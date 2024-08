Athlétisme aux JO 2024 : rattrapé par des tweets anciens aux caractères raciste, antisémite et homophobe, Hugo Hay présente ses excuses

Qualifié pour la finale du 5 000 m samedi 9 août au Stade de France, Hugo Hay ne vit pas la meilleure des préparations avant sa première finale olympique. Déjà au cœur d'une polémique après sa course en qualification, le fondeur tricolore a vu, ces dernières heures, d'anciens tweets remonter à la surface, exhumés par des internautes.

Ces tweets, datant de 2014 à 2019, contenaient des propos racistes, homophobes et antisémites, en réponse à d'autres tweets supprimés. Ils ont ressurgi quelques jours après l'interview accordée par l'athlète à l'Humanité. Un entretien dans lequel Hugo Hay avait ciblé le président Emmanuel Macron, qu'il qualifiait de "hors-sol" sur "son piédestal", en lui rappelant que ce n'étaient pas "ses Jeux, mais ceux des athlètes". Dans la tourmente, le coureur de 5000 m a tenu à s'excuser, sur ses réseaux sociaux.

Ce soir, je suis profondément désolé pour tout ce qui a refait surface depuis hier. Bien évidemment j’effacerai tous ces tweets qui n’ont pas leur place ici. Plus de détail ici ⬇️ pic.twitter.com/kZsUEcXpAk — HH (@Hugo_Hay) August 9, 2024

"Des tweets que j'ai publiés il y a quelques années refont aujourd'hui surface, je tiens fortement à m'excuser auprès de toutes les personnes que mes propos ont blessées, déçues ou choquées. Je n'aurais jamais dû les prononcer, les écrire, malgré mon jeune âge à l'époque. J'en ai aujourd'hui terriblement honte. Tous ses propos vont à l'encontre des valeurs que je porte et défends au quotidien", explique Hugo Hay.

Connu pour sa liberté de ton sur les réseaux sociaux, et son côté parfois provocateur, l'athlète regrette :"Je ne suis plus l'ado stupide qui avait tenu ces propos injurieux, blessants. Rien, pas même un humour douteux, ne saurait les justifier, ni dans le cadre privé ni dans le cadre public. (...) Je suis à l'opposé des valeurs xénophobes, homophobes, antisémites et misogynes véhiculées par ces tweets. Il me tient à cœur de réaffirmer mes convictions que sont la lutte contre toutes formes de discriminations et l'importance de la diversité. Je tiens de nouveau à m'excuser auprès des gens qui ont pu douter de mon intégrité et qui ont été blessés".