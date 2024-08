"C'est lui qui m'a fait tomber". Devant les caméras du monde entier, George Mills n'a pas hésité à pointer du doigt l'homme qu'il estime responsable de son malheur. Engagé en séries du 5 000 mètres des Jeux olympiques de Paris, mercredi 7 août, le Britannique s'en était déjà pris au Français Hugo Hay peu après la ligne d'arrivée, l'accusant de l'avoir fait chuter, lui ainsi que trois autres coureurs, dans les 100 derniers mètres. Mais que s'est-il vraiment passé et à qui la faute ?

Analyse vidéo : deux contacts (très) rapprochés

Lors de l'emballage final de la première série, la course est tendue et les concurrents en retrait tentent de se replacer dans la dernière ligne droite. À la corde, Hugo Hay joue des coudes avec George Mills, à deux reprises. Les deux hommes vacillent et sont gênés dans leur foulée. Après le deuxième contact, le fondeur britannique tombe, entraînant avec lui trois concurrents. La scène suscite immédiatement l'émoi du public du Stade de France ainsi que des observateurs, qui se questionnent sur la possibilité d'une disqualification pour le Tricolore.

Paris 2024 - Athlétisme : ça passe pour Hugo Hay, Jimmy Gressier à la trappe

"Ce gars a décalé son pied et m'a fait tomber", a déclaré George Mills quelques secondes après sa chute - fatale pensait-il alors. Mais des images prises derrière les deux fondeurs rendent la version du Britannique moins certaine. En effet, sur le premier contact, il semblerait que c'est bien George Mills qui se rapproche du Français, et non l'inverse.

Mills pushes him and bounces off him, no push from Hay pic.twitter.com/MpLTgULGBs — Lewis Thompson (@LewisThompson7) August 7, 2024

La réaction : Hay "n'a rien senti du tout"

À chaud, Hugo Hay a tenté d'analyser ce fait de course fâcheux. "Je ne sais pas ce qu’il s’est passé. J’étais étonné que George vienne me voir après la course parce que je n’ai vraiment rien senti du tout. Enfin si, j’ai senti que, comme d’habitude, ça poussait dans les derniers 400. C’était vraiment une boucherie ! Je me suis retourné et il n’y avait plus personne, c’était incroyable (...) C’était n’importe quoi, ça a coupé de partout, c’était un carnage ce dernier 400. Et puis on est aussi à des vitesses très élevées, et au moindre contact, ça déséquilibre forcément (...) Il m’a répété que c’était à cause de moi que les coureurs étaient tombés, et qu’il se fichait de ce que j’allais dire. Je comprends sa réaction, en raison de l’adrénaline et la déception."

Le verdict : le Français en finale, le Britannique... aussi

Après avoir regardé la vidéo, les commissaires de course ont semblé partager les responsabilités. S’ils estiment que c'est bien le Britannique qui s'est rapproché du Français au premier contact, le deuxième a davantage déséquilibré George Mills. La décision de ne pas sanctionner Hugo Hay, 7e de la série, et de qualifier également en finale George Mills, ainsi que les trois autres coureurs tombés, contente tout le monde. Dont acte.