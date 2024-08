Le tireur français a décroché sa première médaille paralympique à l'occasion de sa sixième participation, vendredi après-midi.

Il a laissé échapper ses larmes. Médaillé d'argent sur le 10 m carabine à air debout (catégorie SH2), vendredi 30 août, après avoir échoué hors du podium lors de ses cinq premiers Jeux paralympiques, Tanguy de La Forest n'a pas pu contenir son émotion au moment d'évoquer cette belle deuxième place acquise devant le public tricolore. "Ce 'enfin' [après cinq Jeux paralympiques sans médailles] il est... (pleurs). C'est génial, je suis super content. C'est très très dur parce que c'est beaucoup d'émotions, mais je suis vraiment content d'avoir fait ça", a-t-il savouré au micro de France 2.

Ému aux larmes, le tireur est revenu sur ses années d'entraînement et de travail pour trouver la bonne formule. "Je travaille dur depuis quatre ans. Beaucoup de choses ont changé, ma vie personnelle a changé, mon entourage d'entraînement, mon accompagnateur... Toutes ces petites choses mises bout à bout me permettent d'être encore plus fort, et aujourd'hui d'atteindre un très beau niveau qui me permet d'être vice-champion paralympique", a-t-il raconté.