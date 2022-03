Depuis sa nomination le 26 janvier dernier comme porte-drapeau de la délégation tricolore aux Jeux paralympiques, Benjamin Daviet attendait ce moment. En tête de l'équipe de France, avec le drapeau tricolore en main, il a mené sa troupe dans le stade olympique de Pékin, vendredi 4 mars. Vingt-et-un compatriotes étaient avec lui pour le premier grand moment des Français dans ces Paralympiques.

La tête tournée vers la compétition

Le triple médaillé d’or à Pyeongchang est déjà concentré sur ces Jeux paralympiques de Pékin 2022. Il est l’une de nos plus grandes chances de médailles avec les biathlètes et fondeurs Français, Anthony Chalençon, Brice Ottonello et Alexandre Pouyé, mais aussi bien évidemment Marie Bochet, déjà huit fois championne paralympique.