Marie Patouillet, première médaillée à Tokyo ? La Française s'est qualifiée pour la petite finale de la poursuite individuelle en para-cyclisme sur piste, catégorie C5. Elle affrontera à 7h30 la Néo-Zélandaise Nicole Murray, médaillée de bronze aux Mondiaux sur la distance.

Record du monde pour Storey

Avec un chrono en 3 minutes 38 secondes et 88 millièmes, la Française a échoué aux portes de la finale pour l'or, derrière un intouchable duo britannique. Crystal Lane-Wright l'a devancé pour un peu plus de trois secondes (3'35"061), loin derrière Sarah Storey. En 3 minutes 27 secondes et 57 millièmes, la Britannique s'est offert le record du monde. Tenante du titre et ultra-favorite, Sarah Storey a assumé son statut à Tokyo.

