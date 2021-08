Céline Gerny gardera un souvenir amer de ses troisièmes Jeux paralympiques. La cavalière n'a pas pu assurer sa représentation de para-dressage jeudi 26 août car elle n'a pas entendu la cloche qui lui indiquait qu'elle disposait de soixante secondes pour débuter son programme.

Les juges intransigeants

Une fois cette minute passée, la cloche a retenti une seconde fois pour lui indiquer que son temps de préparation s'était écoulé. Un juge s'est dirigé vers la cavalière et sa jument Rhapsodie pour l'informer qu'elle n'était pas rentrée dans le parcours dans les temps et qu'elle était donc disqualifiée. Dans l'incompréhension, Céline Gerny a quitté le parc équestre en pleurs. Pour ses troisièmes Jeux paralympiques après Pékin en 2008 et Rio en 2016, la cavalière du pôle hippique de Rethel espérait décrocher une première médaille.