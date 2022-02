Ils seront parmi ceux à suivre de près, côté français, aux Jeux paralympiques de Pékin (4-13 mars). Les skieurs alpins Marie Bochet et Arthur Bauchet chercheront à décrocher une médaille lors de chacune de leurs courses. La première a déjà remporté quatre médailles d'or à Sotchi et autant à Pyeongchang. Le second a, lui, quatre médailles d'argent paralympiques (en 2018) à son palmarès.

Le plus drôle, la plus susceptible...

Avant d'entamer leurs épreuves pékinoises, les deux amis se sont livrés, toujours avec le sourire, à un jeu pour l'émission "Tout le sport". Qui est le plus têtu, Bauchet ou Bochet ? Qui est le plus drôle ? Qui est le plus tête en l'air ? Dans ce format vidéo, ces homonymes donnent leur réponse, et ne sont pas toujours du même avis.

Interview réalisée par Guillaume Papin