Entre promotion du parasport et entraînement pour les Jeux paralympiques, Alexis Hanquinquant a partagé son quotidien à Stade 2, à quelques mois de la grande messe estivale.

Champion paralympique à Tokyo, six fois champion du monde, six fois champion d'Europe et six fois champion de France. À 38, le palmarès d'Alexis Hanquinquant parle pour lui. Pour le paratriathlète, qui règne sur sa discipline, il n'y a actuellement que deux choses dans la vie : la promotion du parasport auprès du grand public et la quête d'un deuxième titre paralympique fin août, à Paris. Deux challenges qu'il lui faut concilier malgré un emploi du temps chargé, mais qui ne lui font pas peur.

De la piscine du Molitor, entre séance photos et entraînement, aux plateaux de télé, Alexis Hanquinquant a à cœur de mener à bien sa "mission" de promouvoir sa discipline. Victime d'une amputation trans-tibiale droite en 2013, le champion tricolore sait qu'il doit utiliser la vitrine que seront les Jeux paralympiques de Paris 2024 pour mener à bien sa mission, sans perdre ses objectifs sportifs de vue pour autant.