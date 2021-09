Jeux paralympiques : Stéphane Molliens et Fabien Lamirault décrochent l'or en fauteuil-tennis de table et rapportent une 51e médaille à la France

Comme il y a cinq ans, Stéphane Molliens et Fabien Lamirault ont fait chuter la Corée du Sud vendredi pour s'emparer de l'or.

Comme leurs homologues Stéphane Houdet et Nicolas Peifer en fauteuil-tennis, Stéphane Molliens et Fabien Lamirault ont aussi réalisé le doublé paralympique en fauteuil-tennis de table en remportant pour la deuxième fois consécutive la médaille d'or vendredi 3 septembre. Et comme un signe, les Bleus se sont imposés face à la même nation qu'il y a cinq ans, la Corée du Sud.

Après avoir remporté le double, trois manches à deux, la France a fait plier les Coréens en simple, trois manches à une. Une rencontre qui a duré 1h28. C'est la deuxième médaille d'or pour Fabian Lamirault après son titre en simple plus tôt cette semaine.

Ils permettent à la France de largement dépasser son objectif initial de 35 médailles, puisque la délégation tricolore affiche désormais un bilan de 51 breloques, dont 10 en or.