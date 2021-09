Jeux paralympiques 2021 : les Français Stéphane Houdet et Nicolas Peifer décrochent l'or en tennis-fauteuil et conservent leur titre

Stéphane Houdet et Nicolas Peifer sont venus à bout, non sans mal, de la paire britannique, vendredi.

Ils l'ont fait ! La paire de double en tennis-fauteuil, composée de Stéphane Houdet et de Nicolas Peifer, a décroché l'or paralympique pour la deuxième fois consécutive. Au terme d'un match à suspense de plus de trois heures de jeu, les Français ont donné tout ce qu'ils pouvaient sur le court d'Ariake, à Tokyo.

Les Tricolores l'ont emporté en trois sets (7-5, 0-6, 7-6 [7-3]), vendredi 3 septembre, contre la paire britannique Alfie Hewett et Gordon Reid, têtes de série numéro 1, récoltant ainsi l'or paralympique. Les tenants du titre réalisent le doublé, après leur médaille d'or décrochée à Rio, il y a cinq ans.

Un titre au bout du suspens

Cette médaille, les Bleus sont allés la chercher. Ils ont d’abord connu quelques difficultés en début de match. Menés 3-1 dans la première manche, la paire Houdet-Peifer s'est ressaisie pour recoller au score et revenir à 3-3. Au terme d'un set accroché jusqu'au dernier point, les Français l'ont malgré tout emporté 7-5, après s'être offerts cinq balles de set.

Mais la deuxième manche s'est rapidement complexifiée pour les Bleus. Breakés d'entrée, ils ont subi, impuissants, le rouleau compresseur anglais. Les Britanniques ont ensuite confirmé, puis réalisé le triple break pour s'offrir le deuxième set 6-0, après douze égalités et neuf balles de set avant de conclure dans le dernier jeu.

Casser la dynamique britannique

Le troisième set a débuté avec ce même scénario, les Anglais breakant d'entrée. Les Bleus n'ont stoppé l'hémorragie qu'à l'issue de la perte d'un neuvième jeu de suite. Bien plus qu'un simple jeu puisqu'il a permis de casser la dynamique britannique. Les Français ont été les meilleurs dans leur jeu défensif. Véritable mur bleu, Houdet et Perfer ont été plus forts, plus solides, et plus patients, attendant la faute de leurs adversaires.

CHAMPIIOONNSS PARALYMPIIQQUUEESS !!



Comme à Rio, @HoudetStephane & @Nicolas_Peifer ont su trouver la faille dans le jeu de la paire Britannique.

Le double-double. Nos Français sont sont de nouveau couverts d’or #AllezLesBleus | #Tokyo2020 pic.twitter.com/TfRikhN2CK — Equipe France (@EquipeFRA) September 3, 2021

Serrant le jeu, les Bleus ont achevé de renverser leurs adversaires en les poussant dans un tie-break décisif, avant de s’imposer avec fermeté. L'occasion était trop belle de glaner cette médaille, la 50e de la délégation française, et la neuvième en or. Et, surtout, de s'offrir un doublé historique après l'or de Rio.