Une victoire logique et limpide. Éliminé prématurément de la compétition de snowboardcross, il y a quatre jours, le Français Maxime Montaggioni a dominé ses adversaires lors de l’épreuve de banked slalom en snowboard, vendredi 11 mars. Une médaille comme un soulagement pour le tricolore. "C’est incroyable et c’est surtout beaucoup d’émotions. C’est quatre ans de travail qui aboutissent à quelque chose. C’est incroyable, je n’y croyais pas. Quand j’ai vu qu’il avait 48 centièmes de retard à l’intermédiaire, j’ai commencé à y croire. C’était hyper serré dans le premier run, il y avait un centième qui nous séparait et je ne voulais pas perdre pour un centième. J’ai tout donné et ça a payé."

Dédramatiser la situation

Le champion du monde et désormais champion paralympique en a aussi profité pour revenir sur la pression qu’il s’était mise avant d’arriver à Pékin pour les Jeux paralympiques d’hiver : "Je ne cherchais même pas une médaille d’or, je voulais seulement repartir avec une médaille. Le snowboard cross, c’était assez dur à digérer sur le moment. Heureusement, j’ai des coéquipiers qui sont assez cool. On a bien rigolé l’après-midi après la course, ils ont dédramatisé la situation et j’ai pu me reconcentrer. Là c’est l’or, c’est incroyable".