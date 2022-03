Paralympiques 2022 : Arthur Bauchet veut finir en beauté, Benjamin Daviet et Anthony Chalençon engagés sur le relais... Ce qu'il ne faut pas rater dimanche

Journée de clôture à Pékin. Dimanche 13 mars, la 13e édition des Jeux paralympiques va s'achever dans la capitale chinoise, non sans avoir distribué ses dernières médailles. Plusieurs Français pourront d'ailleurs prétendre à accrocher certaines d'entre elles, notamment les têtes d'affiche Arthur Bauchet en ski alpin et Benjamin Daviet en ski de fond, qui détiennent à eux deux six des 10 breloques françaises.

Ski alpin : dernier tour de piste pour Arthur Bauchet sur le slalom, à partir de 1h30 sur France.tv puis France 3

On l'avait laissé en pleine crise après le slalom géant. Pendant 30 minutes, le Briançonnais de 21 ans, atteint par une paraparésie spastique qui provoque des tremblements dans ses membres inférieurs, avait encaissé le coup d'une deuxième manche éreintante lors de laquelle il était allé chercher, à bout de forces, une belle médaille de bronze.

Arthur Bauchet est de retour pour la dernière fois sur la piste de Yanqing dimanche à l'occasion du slalom. Une épreuve qui puise "encore plus" dans ses réserves, comme il tient à le rappeler, mais le skieur de Serre-Chevalier n'en est plus à un exploit près. Le "roi Arthur" sera accompagné de Jordan Broisin, Manoël Bourdenx, Jules Segers et Oscar Burnham (catégorie debout) pour tenter d'aller décrocher une nouvelle médaille pour les Bleus.

En catégorie déficients visuels, le médaillé de bronze en descente Hyacinthe Deleplace sera accompagné de son guide Maxime Jourdan avec l'espoir de briller à nouveau avant de rejoindre son fief de Grenoble. Enfin, en catégorie assis, Lou Braz-Dagand fera également ses adieux à la piste pékinoise.

Arthur Bauchet, double champion paralympique sur le super-combiné et la descente, est de retour aux affaires sur le slalom géant des Jeux de Pékin, jeudi 10 mars 2022. (LUO YUAN / XINHUA via AFP)

Ski de fond : Benjamin Daviet et Anthony Chalençon très attendus sur le relais open (4 x 2,5 km), à partir de 5 heures sur France.tv puis France 3

L'un truste les médailles ces derniers jours. L'autre n'a pas encore eu droit au bonheur d'en accrocher une autour de son cou, terminant souvent au pied du podium en individuel. Mais cette fois, tous deux ont affiché leur ambitions : en rapporter une, de préférence en or, sur le relais open (4 x 2,5 km) en ski de fond. Là où, pour Benjamin Daviet comme pour Anthony Chalençon, tout a commencé, puisque c'est sur cette épreuve que les deux fondeurs français ont remporté leur premier titre paralympique de leur carrière à Pyeongchang, en 2018.

Les deux hommes remettent donc leur titre en jeu dimanche et veulent conclure de la meilleure des manières leurs Jeux.

La finale de hockey sur luge entre les Etats-Unis et le Canada est également au programme de cette dernière journée des Jeux paralympiques de Pékin, à partir de 5 heures sur France.tv puis France 3.

