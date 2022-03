Paralympiques 2022 : le skieur Arthur Bauchet remporte le super-combiné et offre à la France une troisième médaille d'or

Et de deux pour Arthur Bauchet ! Après s'être offert son premier titre paralympique sur la descente samedi, le Français de 21 ans a remporté une nouvelle médaille d'or à Yanqing sur le super-combiné, dans la catégorie debout, lundi 7 mars. Arthur Bauchet a dominé l'épreuve de bout en bout. Dès la première manche, il a terminé à la première place à l'issue du super-G (1'10"88), devant le Suisse Theo Gmuer (1'12"05) et le Grec Santeri Kiiveri (1'12"95).

Parceque une médaille d'or ce n'est pas assez, Arthur Bauchet remporte cette fois-ci le Super Combiné ET AVEC LA MANIÈRE !#AllezLesBleus #Pékin2022 pic.twitter.com/luUmZMtuyZ — Equipe France (@EquipeFRA) March 7, 2022

Idéalement placé, Arthur Bauchet a ensuite réalisé un sans-faute lors de la seconde manche, lors du slalom. "Le sport, c'est d'abord un combat, un combat contre soi-même. Aujourd'hui, c'était un combat contre mes jambes. Je suis vraiment allé la chercher", a réagi au micro de France Télévisions le nouveau double champion paralympique.

Le temps de l'affirmation

Après sa médaille d'or sur la discipline lors des derniers championnats du monde à Lillehammer en Norvège en janvier dernier, Arthur Bauchet confirme ainsi son envolée sur les Jeux de Pékin. Il y a quatre ans, à Pyeongchang (Corée du Sud), il avait touché du doigt l’or à quatre reprises, finissant deuxième sur le slalom, la descente, le super-G et le super-combiné.

Après sa médaille d’or sur la descente, Arthur Bauchet récidive et glane l’or sur le Super Combiné ! #Jeuxparalympiques #Beijing2022



▶ Les Jeux paralympiques : https://t.co/pz4UL2aZG9 pic.twitter.com/pF8wD775Ej — francetvsport (@francetvsport) March 7, 2022

Lundi, à Yanqing, Arthur s’est révélé et s’est affirmé dans le rôle de champion paralympique. Après l'or sur la descente et le super-combiné, Arthur Bauchet peut encore prétendre à deux podiums de plus sur ces Jeux, sur le slalom géant et le slalom. Sur cette dernière épreuve, le Tricolore a remporté, il y a quelques semaines, le titre de champion du monde. Le rêve enchanté d'Arthur Bauchet pourrait encore durer quelques jours.