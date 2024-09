Programme des Paralympiques 2024 : Nélia Barbosa pour un podium en kayak, le marathon, l'haltérophilie... Les rendez-vous du dimanche 8 septembre

Pour la onzième et dernière journée de compétition, dimanche 8 septembre, les dernières finales se terminent, avant une cérémonie de clôture prévue à 20h30 (en direct sur France 2 et france.tv). Au programme, trois Français seulement.

Les trois Français à suivre : Nélia Barbosa, Rosario Murcia-Gangloff et Abel Aber

Seuls trois Français sont alignés pour cette dernière journée paralympique, à commencer par la marathonienne Rosario Murcia-Gangloff. La doyenne de la délégation française, qui fêtera ses 60 ans le 23 septembre, avait participé aux Jeux olympiques de Barcelone en 1992, avec les valides, avant de devenir malvoyante suite à une déshydratation massive survenue lors des championnats d'Europe de 1994 et de s'aligner sur les Jeux paralympiques à Londres en 2012. La Française, dans la catégorie T12, pour handicap visuel, partira à 8h30.

Quelques heures plus tard, la grande chance de médaille de cette journée repose sur les épaules de Nélia Barbosa. A 25 ans, la kayakiste tricolore est engagée dans la finale du 200 m (KL3) sans avoir eu à passer par les demi-finales du matin. Médaillée d'argent à Tokyo, elle a en effet réalisé, vendredi, le deuxième meilleur temps des séries (48"50), derrière la Britannique Laura Sugar (48"14), grande favorite pour l'or. A 33 ans, titrée à Tokyo, mais également championne du monde 2021, 2022 et 2023, elle sera dans l'embarcation à battre. Mais la Française rêve "de faire mieux" que sa deuxième place au Japon.

De son côté, Abel Aber va faire découvrir une nouvelle discipline du paracanoë au public tricolore : le va'a. Cette course traditionnelle, originaire de Polynésie, a fait son entrée au programme des Jeux de Tokyo en 2021 et est propre aux Jeux paralympiques. Le format retenu est un sprint de 200 mètres, à Vaires-sur-Marnes (Seine-et-Marne), bien loin des côtes de Tahiti, où se disputait le surf lors des JO. Le Français, déjà médaillé d'argent aux championnats d'Europe cet été, a signé en séries le septième temps de sa catégorie, les VL3, pour les athlètes avec une fonction complète du tronc et une fonction partielle des jambes. Dimanche, sa demi-finale s'élancera à 10h56, avant une éventuelle finale à 12h41.

Les deux autres épreuves à ne pas rater : haltérophilie et basket fauteuil

Suivront dans la matinée les finales de parahaltérophilie pour les hommes jusqu'à 107 kg à 9 heures, puis les femmes jusqu'à 86 kg à 10h35, avant de voir les catégories les plus lourdes se départager dans l'après-midi : à 14 heures pour les femmes de plus de 86 kg puis à 15h35 pour les hommes de plus de 107 kg.

Entre-temps, les demi-finales et finales de paracanoë rythmeront la matinée entre 10 heures et midi. La journée se terminera par la finale féminine du basket fauteuil, qui se disputera à 13h45 entre les Etats-Unis et les Pays-Bas, après une petite finale à 10h30 entre la Chine et le Canada.

Sur quelles chaînes suivre les épreuves sur France Télévisions ?

Sur France 2, dès 9h30

Sur France 3, dès 12h55

Et à suivre sur france.tv tout au long de la journée.

Les heures de retransmission sont susceptibles d'être modifiées.