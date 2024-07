Le patron du comité d'organisation n'a, en revanche, donné aucune information sur le déroulé de du spectacle ou sur le nom du dernier relayeur de la flamme.

"Ça fait dix ans que la France se prépare. On a hâte d'offrir ce moment de fête et de rassemblement !" Tony Estanguet, le directeur du comité d'organisation des JO de Paris 2024 s'est montré rassurant, dimanche 21 juillet, sur le plateau du "20 Heures" de France 2. A trois jours des premières compétitions et à cinq jours de la cérémonie d'ouverture, il affirme que "tout est prêt", même si "on va rester très concentrés, très vigilants", au moins "jusqu'au 11 août", le dernier jour de la quinzaine olympique.

Il explique que "4 500 athlètes sont déjà arrivés", tandis que 1 800 sont attendus lundi. Au total, ils seront 15 000 à s'affronter dans "878 compétitions et 54 sports". Si "tout se profile plutôt bien", Tony Estanguet rappelle néanmoins qu'il "peut y avoir des risques de partout" pesant sur la sécurité des Jeux.

"Il va falloir être patient" pour connaitre le nom du dernier relayeur

En revanche, impossible d'en savoir plus sur le déroulé de la cérémonie d'ouverture, qui doit avoir lieu vendredi sur la Seine. Le patron de Paris 2024 est resté très discret face aux questions de Thomas Sotto, usant de jokers pour ne donner aucun détail sur le spectacle, ni sur l'identité très attendue du dernier porteur de la flamme olympique.