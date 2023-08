Para triathlon : l'épreuve de natation du test event à Paris annulée à cause de la qualité de l'eau dans la Seine

Les athlètes présents dans la capitale, samedi, se sont vus signifier que la qualité de l'eau n'était pas suffisante.

L'épreuve de natation du test event du para triathlon, qui devait se tenir samedi 19 août à partir de 8h, à Paris, est annulée à cause de la qualité de l'eau dans la Seine, indique la préfecture d'Ile-de-France dans un communiqué. La compétition est transformée en duathlon avec 2,5 km de course à pied, 18,5 km de cyclisme, puis 5 km de course à pied.

Des "incohérences" pointées sur les analyses de la qualité de l'eau

"Des écarts et des divergences significatifs entre les résultats des dernières analyses de la qualité de l'eau fournies par le laboratoire et les analyseurs d'échantillons à haute fréquence ont été constatés", explique la préfecture. "De ce fait, par mesure de précaution et pour ne pas mettre en danger la santé et la sécurité des athlètes, la décision a été prise d'annuler toutes les courses de natation" de ce samedi, précise la préfecture après une réunion avec les trois délégués techniques de la course, le délégué médical de la World Triathlon, les représentants de Paris 2024 et de la Ville de Paris.

Jeudi et vendredi, les épreuves de natation des triathlons homme et femme ont, elles, bien eu lieu. En revanche, dimanche 6 août, la compétition de natation en eau libre avait été annulée en raison de la pollution relevée dans la Seine.

Les organisateurs "recherchent les causes de ces incohérences et partageront plus de détails dès que de nouvelles informations seront disponibles", ajoute la préfecture. Une nouvelle réunion doit se tenir dimanche matin pour déterminer si l'épreuve de natation du relais mixte, prévue dimanche matin, pourra avoir lieu.