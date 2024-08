Programme des Paralympiques 2024 : les grands débuts de l'athlétisme, Alexandre Léauté en lice pour deux médailles d'or en cyclisme sur piste... Les rendez-vous du vendredi 30 août

Deuxième journée de compétition aux Jeux paralympiques de Paris, et, déjà, de nombreuses finales à suivre, vendredi 30 août. Au programme, notamment, la toute première session d'athlétisme et des compétitions qui vont s'enchaîner au Stade de France. De nombreux Français auront l'occasion de se distinguer, à l'image d'Alexandre Léauté, attendu en paracyclisme pour décrocher une ou plusieurs médailles d'or.

Les trois épreuves à ne pas rater : athlétisme, basket fauteuil, tennis de table

Le spectacle sera au rendez-vous dès cette première journée d'athlétisme avec un concours de lancer de disque féminin pour la catégorie F55 pour débuter. De nombreuses finales auront lieu, notamment en deuxième partie de journée, avec celles du 5 000 m hommes (T11) et du 100 m femmes (T35). La soirée sera rythmée par le lancer de massue femmes (F32) et plusieurs finales du 100 m hommes (T37 et T47) et du 200 m femmes, une distance sur laquelle concourra notamment la Française Mandy François-Elie (T37).

L'équipe de France masculine de basket fauteuil retrouve, elle, les Jeux paralympiques pour la première fois depuis vingt ans. A l'issue d'un tournoi de qualification paralympique (TQP), les Bleus ont obtenu leur ticket pour concourir à domicile. A l'Arena de Bercy, les Français entament leur phase de groupe par un match contre le Canada (18h15).

Autre temps fort de la journée, le tennis de table. Discipline la plus prolifique pour la France, le ping avait rapporté 11 médailles paralympiques à Tokyo en 2021. La première française à Paris pourrait venir du double. Le duo Fabien Lamirault-Julien Michaud peut espérer monter sur la plus haute marche du podium.

Les trois Français à suivre : Alexandre Léauté, Hector Denayer, Stéphane Houdet

Le Breton Alexandre Léauté pourrait décrocher ses premières médailles dès ce vendredi 30 août. Le quintuple champion du monde en 2023 sur piste et sur route est engagé sur deux courses à médaille aujourd'hui. D'abord en poursuite, où il est le grand favori, puis au kilomètre quelques heures plus tard dans l'après-midi, discipline où il vise également la médaille. Les premières d'une grande razzia ? A Tokyo, il y a trois ans, Alexandre Léauté, alors âgé de 19 ans, avait remporté quatre médailles au total.

Dans le bassin de Paris La Défense Arena, les yeux seront tournés vers Hector Denayer. Grand espoir de la natation française, il affiche une progression constante ces dernières saisons. A 19 ans, il peut viser la plus haute marche du podium.

Emmenée par leur capitaine Yannick Noah, la délégation française du tennis fauteuil n'apparaît pas comme une grande nation de la discipline à Roland-Garros. Si les chances de médailles sont minces pour les Français, il faudra compter sur Stéphane Houdet. Porte-drapeau de la délégation française à Tokyo en 2021, et médaillé d'or en double avec Nicolas Peifer, il commence sa compétition aujourd'hui.

Le programme complet et les finales du jour

Quatorze finales sont au programme, de 17h30 à 20h44 à Paris La Défense Arena. Les 100 m seront à l'honneur en natation avec la nage libre, la brasse et le dos. Le relais mixte 4x50 m nage libre clora la journée. Autre pourvoyeur de médailles, l'athlétisme verra aussi ses 14 premiers médaillés d'or au Stade de France.

La journée s'annonce chargée au vélodrome national de Saint-Quentin-en-Yvelines. A 14h52, la finale du contre-la-montre 1 000 m hommes (C4-5) lancera les hostilités avant les finales de la poursuite individuelle C4 3 000 m femmes (15h25), hommes en C2 (15h49) et hommes en C3 (16h26). La finale du contre-la-montre 1 000 m femmes (B) conclura la deuxième journée de paracyclisme. En tennis de table, deux médailles d'or se joueront en double dames, catégorie WD14 à 20 heures et WD5 à 21 heures. En tir, les premières médailles vont tomber en carabine à air comprimé 10 m femmes debout R2 (11h45), en pistolet à air comprimé 10 m hommes P1 (14h00) et en carabine à air comprimé mixte 10 m debout R4 (16h15).

La soirée de taekwondo au Grand Palais offre également quatre finales : les -63 kg hommes (21h46), les -57 kg femmes (22h00), les -70 kg hommes (22h14) et les -65 kg femmes (22h28).

Sur quelles chaînes suivre les épreuves sur France Télévisions ?

Sur France 2, dès 9h30

Sur France 3, dès 12h55

Les heures de retransmission sont susceptibles d'être modifiées.