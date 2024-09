Paralympiques 2024 : Heïdi Gaugain encore en argent, Emeline Pierre en bronze, déception pour Souhad Ghazouani... Le récap de la journée de vendredi

A deux jours de la fin des Jeux paralympiques, la France est toujours à trois médailles d'or de son objectif de 20 titres, après un vendredi assez terne, avec seulement trois nouvelles récompenses à se mettre sous la dent. De l'argent et du bronze en paracyclisme, pour Heïdi Gaugain et le tandem Alexandre Lloveras-Yoann Paillot, mais également en paranatation pour Emeline Pierre, sur 100 m dos. Pour le reste, la journée tricolore a plutôt été marquée par des déceptions et plusieurs médailles... en chocolat.

La journée des Français : trois médailles, beaucoup de regrets

Après l'or sur le 100 m nage libre, Emeline Pierre a décroché une deuxième médaille dans ces Jeux paralympiques, cette fois sur 100 m dos. La Tricolore a parfaitement géré sa course en virant en deuxième position aux 50 mètres et en résistant au retour de la Néerlandaise Lisa Kruger pour s'assurer le bronze.

Pourvoyeur majeur de médailles depuis quelques jours, le paracyclisme sur route tricolore a connu une journée moins prolifique, vendredi, mais a tout de même ramené deux autres médailles avec l'argent pour Heïdi Gaugain – sa troisième médaille de ce métal dans ces Jeux – et le bronze obtenu par Alexandre Lloveras et son guide Yoann Paillot sur la course en ligne (catégorie B, déficients visuels).

Paralympiques 2024 - Natation : Emeline Pierre : "On ne pouvait pas gagner mieux"

Au tennis fauteuil, le double composé de Stéphane Houdet et Frédéric Cattanéo, battu en finale pour le bronze par les Espagnols Daniel Caverzaschi et Martin De la Puente (6-4, 4-6, 5-10), repart bredouille. L'équipe de Yannick Noah n'a pas décroché la moindre médaille à Paris. Déception également pour l'haltérophile Souhad Ghazouani, qui a terminé 7e en développé couché et n'a donc pas récolté sa sixième médaille paralympique. Du côté du basket fauteuil, les Français ont terminé derniers du tournoi après une ultime défaite face à l'Espagne (57-72).

La perf' du jour : le triplé des Néerlandaises sur 100 m

Course compte triple pour les Pays-Bas. Les Néerlandaises ont tout pris sur le 100 m (catégorie T64, amputation de membres inférieurs) et n'ont strictement rien laissé à la concurrence. La grande favorite, déjà médaillée d'or sur le saut en longueur, Fleur Jong a tenu son rang et remporté l'or en 12"54, sa compatriote Kimberly Alkemade l'argent et Marlene van Gansewinkel le bronze. Les Pays-Bas réalisent de magnifiques Jeux paralympiques et pointent à la quatrième place du tableau des médailles.

A clean sweep for Netherlands in the 100m T64 🇳🇱



🥇Fleur Jong

🥈Marlene Alkemade

🥉Marlene van Gansewinkel



📸 Photo by Ezra Shaw/Getty Images#Paralympics | #Paris2024 pic.twitter.com/iZw3HGezal — Paralympic Games (@Paralympics) September 6, 2024

La belle histoire du jour : un couple couvert d'or

On ne sait pas si l'amour triomphe toujours, mais il est en or chez les Woodhall. Après celui de Tara Davis-Woodhall sur le saut en longueur pendant les Jeux olympiques, c'est son mari, Hunter Woodhall, qui a brillé sur la piste violette du Stade de France sur le 400 m (T62, amputation de membres inférieurs) des Jeux paralympiques. Tara Davis-Woodhall était évidemment présente en tribune et le para-athlète n'a pas manqué d'aller célébrer cette nouvelle médaille avec elle.