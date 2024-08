Paralympiques 2024 : le nageur Hector Denayer médaillé d'argent sur le 100 m brasse

Et de trois pour la natation tricolore. Après Ugo Didier et Alex Portal, Hector Denayer est lui aussi allé chercher sa breloque dans le bassin de Paris La Défense Arena en terminant deuxième du 100 m brasse SB9 (nageurs de brasse ayant une légère déficience de la coordination des jambes, une limitation de mouvement modérée de l'articulation de la hanche ou des pieds, ou très important d’un pied, ou l’absence d’une partie de membre), vendredi 30 août. Il s'agit de la première médaille paralympique au palmarès du natif de Verdun, âgé de 19 ans, qui dispute ses premiers Jeux.

Hector Denayer monte sur la boite du 100m brasse SB9.#AllezLesBleus #Paris2024 pic.twitter.com/V0QWebCrvd — Equipe France (@EquipeFRA) August 30, 2024

Troisième meilleur temps des séries, le jeune nageur tricolore a tenu son rang et terminé fort avec des derniers mètres canons pour monter sur la boîte (1'05''91). Il s'adjuge également le record de France et la deuxième performance mondiale de l'année à la clé. Avec cette breloque, Hector Denayer confirme les belles promesses montrées lors des championnats d'Europe à Funchal, plus tôt dans l'année (deux médailles d'argent). C'est l'Italien Stefano Raimondi qui décroche le titre paralympique, après avoir flirté une grande partie de la course avec le record du monde (1'05''28 au final).