Direct Paralympiques 2024 : le pistard Alexandre Léauté entre en piste, Sophie Caverzan et Djelika Diallo rêvent de médaille en taekwondo

Il y aura de nombreux temps forts aujourd'hui. Très attendu à Paris, le paracycliste Alexandre Léauté va lancer sa course aux médailles sur la piste du Vélodrome national. Le quadruple médaillé olympique à Tokyo entame les qualifications de la poursuite individuelle 3 000 m C2. En parataekwondo, les combattantes Sophie Caverzan, (-57 kg) et Djelika Diallo (-65 kg), disputeront les quarts de finale à partir de 13 heures. La journée marque également le début de l'athlétisme au Stade de France et du tennis fauteuil à Roland-Garros.