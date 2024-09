Paralympiques 2024 : l'exploit d'Emeline Pierre, qui décroche la médaille d'or sur 100 m nage libre, le sixième titre de la délégation tricolore

Sensation dans le bassin de Paris La Défense Arena ! La Française Emeline Pierre a remporté, dimanche 1er septembre, la finale du 100 m nage libre S10 (la catégorie avec les déficiences motrices les plus légères en paranatation), devant la Canadienne et favorite Aurélie Rivard (1'00''82), détentrice du record du monde, et l'Italienne Alessia Scortechini (1'01''02).

La Paloise de 24 ans offre ainsi à l'équipe de France une superbe médaille d'or, le 23e podium de la délégation tricolore et déjà le septième en paranatation sur ces Jeux paralympiques de Paris 2024.

Paralympiques 2024 - Natation : Emeline Pierre, reine du 100 m nage libre "Je sens qu'on est toutes ensemble et qu'il y a un truc à jouer, a-t-elle raconté au micro de France Télévisions quelques instants après cette finale à suspense. Je me dis : 'Ne lâche pas, ne lâche pas, tu peux les avoir !'. J'arrivais ici en tant qu'outsider, j'ai fait ma course pour faire en sorte de toucher première. Je pense que j'aurais pu nager plus vite, mais aujourd'hui, c'est ce chrono qui me permet d'être championne paralympique. Je ne pouvais pas être plus heureuse que ça."

Un premier sacre qui pourrait cacher plusieurs autres podiums dans la semaine pour Emeline Pierre. Si elle a terminé cinquième de la finale du 50 m nage libre, jeudi, elle peut encore rêver d'or sur le 100 m dos, dont elle est détentrice du record du monde depuis décembre 2023, avant de s'aligner sur les relais 4x100 m nage libre et 4x100 m 4 nages.