Paralympiques 2024 : Alex et Kylian Portal, un podium commun et la consécration de toute une famille

Les JO avaient les Lebrun, les "Paras" ont les Portal. Les deux frères, Alex et Kylian sont respectivement montés sur la deuxième et la troisième marche du podium sur le 400 m nage libre, samedi 31 août, dans la catégorie S13, réservée aux nageurs malvoyants. Des scènes qui ont forcément rappelé celles des derniers Mondiaux à Manchester, où l'aîné de 22 ans avait remporté l'une de ses quatre médailles d'or, tandis que son cadet prenait le bronze.

Cette fois, Alex Portal a été dominé par Ihar Boki, absent au Royaume-Uni en 2023. Après le gain du 100 m papillon jeudi et du 100 m dos vendredi, le Biélorusse participant sous bannière neutre est désormais l'homme le plus sacré de l'histoire des Jeux paralympiques avec 19 titres. Autrement dit, pas de quoi rougir de sa belle performance face à un bonhomme disposant d'un tel pedigree. Et ce, d'autant qu'au deuxième échelon de la course, Kylian Portal rattrapait l'Ukrainien Kyrylo Garashchenko dans la dernière longueur pour s'inviter sur la boîte.

Paralympiques 2024 - Natation : les frères Portal sur le podium du 400m nage libre . (.)

"Je n'ai jamais eu une émotion comme ça. J'avais envie de pleurer, puis j'ai vu que la lumière de l'Ukrainien n'était pas allumée, j'ai compris que c'était pour Kylian, a réagi à chaud le plus vieux des deux frangins, longtemps en tête. J'aurais dû tuer la course plus tôt, je suis dégoûté parce que je pouvais aller chercher mieux, mais on va kiffer ensemble, ça va être bien". Ces deux breloques paralympiques sont en réalité celles de la consécration pour la fratrie.

Coup de pouce fraternel en séries

Dès les séries, dans la matinée, on a senti combien les liens du sang unissaient les deux licenciés du Cercle des nageurs de l'Ouest de Saint-Germain-en-Laye (Yvelines), entrés sur le bord de la piscine main dans la main avec le même bob à l'effigie de la Phryge, la mascotte de Paris 2024. Sur le pont depuis trois jours, Alex Portal n'a ainsi pas hésité à ralentir sur la dernière longueur pour attendre son cadet, qui découvrait les Jeux paralympiques à 17 ans.

Paralympiques 2024 - Natation : les frères Portal, Alex et Kylian, se qualifient en finale du 400m nage libre . (FRANCE TELEVISIONS)

"C'était la stratégie : passer en finale sans se cramer et tirer Kylian pour qu'il ait un bon rythme sur sa première course", avait expliqué Alex au micro de France Télévisions. Aligné dans le couloir de nage attenant, il venait de se coller volontairement à la ligne d'eau pour que son dauphin de frère puisse profiter sa vague pour rallier la finale sans encombre.

"Ça doit être exceptionnel de partager ça ensemble ! On a la chance qu'Alex et Kylian s'entendent très bien. On n'a pas eu besoin d'aménagement particulier autour d'eux", détaillait dans la journée Guillaume Domingo, le responsable performance de la paranatation à la Féderation française handisport. Avant un programme copieux aux Jeux, ils avaient toutefois été exemptés de leurs devoirs face à la presse pour se reposer.

Entreprise familiale à succès

Il faut dire que l'appétence de la famille Portal pour la natation suscite l'intérêt. C'est en imitant leur grande sœur, Léa, elle-même en sports études chez les valides, que les deux frères ont commencé à apprécier le goût de l'eau chlorée, sous les yeux notamment de leur mère, Virginie. Comme dans leurs jeunes années, cette dernière était justement au bord du bassin samedi, car elle officiait comme starter des courses féminines en tant que présidente du Comité départemental de natation des Yvelines.

Sur les quatre enfants du couple Portal, Alex et Kylian sont les seuls à avoir hérité d'albinisme oculaire, une maladie génétique qui les empêche de voir à plus d'un mètre. Un handicap commun qui les a souvent rapproché, alors qu'ils ont longtemps nagé avec les valides en club. "Kylian a toujours suivi son grand frère sur les compétitions avant d'arriver en équipe de France, il a grandi avec ça", rappelle Guillaume Domingo.

Paralympiques 2024 - Natation : Alex Portal : "Je n'ai jamais vécu des émotions comme celles-là"

Si les deux ont choisi deux parcours académiques bien différents – Alex partant en études d'ingénieur quand Kylian a opté pour une école de commerce – le jeunot s'est, comme son modèle, entouré d'une préparatrice mentale en amont des Jeux. Histoire d'apprendre à gérer toute la pression d'une compétition à domicile. Dans l'incandescence de Paris La Défense Arena, le public l'a visiblement porté ce samedi puisqu'il a signé un record paralympique en S12, alors qu'il était aligné dans la catégorie d'athlètes porteurs d'un handicap plus léger.

De bon augure avant ses deux autres courses : le 100 m nage libre S12 mercredi et le 100 m papillon S12 samedi prochain. D'ici là, Kylian aura tout le temps de stresser devant le 200 m 4 nages mardi. Ce sera la dernière chance de son frère, toujours à la recherche de l'or paralympique qui le fuit toujours, après cinq médailles (deux à Tokyo, trois à Paris pour l'instant), de décrocher le plus beau des métaux.