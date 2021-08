Paralympiques 2021 : Sandrine Martinet en finale du para-judo, Dorian Foulon visera l'or sur la piste... Ce qu'il faut retenir de la nuit à Tokyo

Deux médailles de plus assurées pour l'équipe de France paralympique à Tokyo ! Sandrine Martinet, en para-judo, et Dorian Foulon, en para-cyclisme sur piste, viseront une médaille d'or dans la matinée, vendredi 27 août. Mais ils ne seront pas les seuls à viser une médaille après une nuit riche.

Para-judo : Sandrine Martinet à un pas d'un nouveau titre paralympique

La porte-drapeau de la délégation française est toute proche de réussir son pari. Descendue chez les moins de 48 kg pour les Jeux de Tokyo, Sandrine Martinet s'est qualifiée pour la finale, cinq ans après son titre paralympique chez les moins de 52 kg. Elle affrontera l'Azérie Shahana Hajiyeva pour la médaille d'or un peu après 9h.

Médaillée d'argent à Athènes et Pékin, Sandrine Martinet va ajouter une 4e médaille à son palmarès paralympique. Reste maintenant à déterminer la couleur.

Para-cyclisme sur piste : Dorian Foulon assuré d'une médaille, Kévin Le Cunff visera le bronze

Le para-cyclisme français a cru à un doublé pour l'or sur la poursuite C5 ! Dorian Foulon et Kévin Le Cunff ont tous les deux battus le record du monde de la discipline. Mais deux autres concurrents sont venus s'intercaler entre les Français. Résultat : Dorian Foulon, meilleur temps des qualifications, visera l'or face à l'Australien Alistair Donohoe, et Kévin Le Cunff se battra pour le bronze pour l'Ukrainien Yehor Dementyev. Une 5e médaille déjà assurée pour les Bleus, et une 6e potentielle.

Para-natation : nouvelle finale pour Alex Portal, Nathan Maillet ne passe pas

4e du 100 m papillon mercredi, Alex Portal aura une nouvelle chance de médaille. Le Français s'est qualifié pour la finale du 400 m nage libre S13 avec le 3e temps des séries. Engagé en 200 m nage libre S14, Nathan Maillet a terminé avec le 16e et dernier temps des qualifications. Forcément insuffisant pour accéder à la finale.

Para-athlétisme : la fusée Mandy François-Elie file en finale du 200 m T37

Pas de souci en séries pour Mandy François-Elie ! La sprinteuse française s'est qualifiée pour la finale du 200 m T37 en remportant sa course en 27 secondes et 48 centièmes. Avec ce chrono, elle a établi provisoirement un nouveau record olympique, quasiment une seconde en-dessous du précédent (28"47 en 2000). Mais la Chinoise Xiaoyan Wen a fait encore mieux (27"16) dans la foulée. La finale aura lieu à partir de 12h16.

Rugby-fauteuil : première victoire pour les Bleus face au Danemark

Après deux revers face au Japon et à l'Australie, l'équipe de France de rugby-fauteuil tient sa première victoire dans le tournoi paralympique. Le capitaine Jonathan Hivernat et ses coéquipiers ont dominé le Danemark (52-50), vice-champion d'Europe, au terme d'une rencontre serrée de bout en bout. Pour se qualifier en demi-finales, les Bleus (3e, 2pts) doivent maintenant espérer une victoire japonaise (1er, 4 pts) par au moins trois points contre l'Australie (2e, 2 pts).

Para-tennis de table : Léa Ferney en demi-finale, Florian Merrien en quart

Benjamine de la délégation à 17 ans, Léa Ferney a rejoint les demi-finales du tournoi catégorie S11. La Française a remporté son dernier match de poules, face à l'Ukrainienne Natalya Kosmina (3-1). Avec cette deuxième victoire en trois matchs, elle s'est assurée une place dans le dernier carré. Elle affrontera la Japonaise Maki Ito, samedi à 4h du matin.

Chez les hommes, Florian Merrien a remporté son 8e de finale catégorie 3 face au Brésilien Davide Andrade de Freitas. Une solide victoire trois sets à zéro, dont un 11-1 dans la dernière manche. Il affrontera le Chinois Wiang Zhai en quarts.