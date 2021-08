Jeux paralympiques 2021 : à quelle heure et où suivre les compétitions ? Le programme TV pour suivre les épreuves à Tokyo

Les XVIe Jeux paralympiques de l'histoire se déroulent du 24 août au 5 septembre à Tokyo. Retrouvez ci-dessous le calendrier et le programme télé des treize jours de compétitions à venir.

Un peu plus de deux semaines après la fin des Jeux olympiques, la relève de la flamme est déjà programmée à partir du mardi 24 août jusqu'au dimanche 5 septembre. Treize jours d'épreuves et pour ne rien manquer, retrouvez ci-dessous le calendrier et le programme TV, chaîne par chaîne, ainsi que sur france.tv, où l'intégralité des épreuves est diffusée.

Mardi 24 août

France 3 :

⇒ Cérémonie d'ouverture de 12h56 à 16h10

⇒ TLS Spécial Paralympiques (20h44-20h50) + Tout Le Sport (20h51-20h57)

Mercredi 25 août

Les épreuves du jour à suivre sur france.tv

France.tv :

⇒ À partir de 1h50 jusqu'à la fin des épreuves

France 3 :

⇒ Epreuves de 7h00 à 11h25

France 4 :

⇒ Epreuves de 11h25 à 12h59

France 3 :

⇒ Epreuves de 12h59 à 15h01

⇒ TLS Spécial Paralympiques (20h44-20h50) + Tout Le Sport (20h51-20h57)

Jeudi 26 août

Les épreuves du jour à suivre sur france.tv

France.tv :

⇒ À partir de 1h50 jusqu'à la fin des épreuves

France 3 :

⇒ Epreuves de 7h00 à 11h25

France 4 :

⇒ Epreuves de 11h25 à 12h59

France 3 :

⇒ Epreuves de 12h59 à 15h01

⇒ TLS Spécial Paralympiques (20h44-20h50) + Tout Le Sport (20h51-20h57)

Vendredi 27 août

Les épreuves du jour à suivre sur france.tv

France.tv :

⇒ À partir de 1h50 jusqu'à la fin des épreuves

France 3 :

⇒ Epreuves de 7h00 à 11h25

France 4 :

⇒ Epreuves de 11h25 à 12h59

France 3 :

⇒ Epreuves de 12h59 à 15h01

⇒ TLS Spécial Paralympiques (20h44-20h50) + Tout Le Sport (20h51-20h57)

Samedi 28 août

Les épreuves du jour à suivre sur france.tv

France.tv :

⇒ À partir de 1h50 jusqu'à la fin des épreuves

France 3 :

⇒ Epreuves de 7h00 à 11h35

France 4 :

⇒ Epreuves de 11h35 à 12h58

France 3 :

⇒ Epreuves de 12h58 à 15h02

⇒ Tout Le Sport (20h08-20h14) + TLS Spécial Paralympiques (20h15-20h21)

Dimanche 29 août

Les épreuves du jour à suivre sur france.tv

France.tv :

⇒ À partir de 1h50 jusqu'à la fin des épreuves

France 3 :

⇒ Epreuves de 7h00 à 11h33

France 4 :

⇒ Epreuves de 11h33 à 12h56

France 3 :

⇒ Epreuves de 12h56 à 14h50

Lundi 30 août

Les épreuves du jour à suivre sur france.tv

France.tv :

⇒ À partir de 1h50 jusqu'à la fin des épreuves

France 3 :

⇒ Epreuves de 7h00 à 11h25

France 4 :

⇒ Epreuves de 11h25 à 12h59

France 3 :

⇒ Epreuves de 12h59 à 14h35

⇒ TLS Spécial Paralympiques (20h44-20h50) + Tout Le Sport (20h51-20h57)

Mardi 31 août

Les épreuves du jour à suivre sur france.tv

France.tv :

⇒ À partir de 0h50 jusqu'à la fin des épreuves

France 3 :

⇒ Epreuves de 7h00 à 11h25

France 4 :

⇒ Epreuves de 11h25 à 12h59

France 3 :

⇒ Epreuves de 12h59 à 15h01

⇒ TLS Spécial Paralympiques (20h44-20h50) + Tout Le Sport (20h51-20h57)

Mercredi 1er septembre

Les épreuves du jour à suivre sur france.tv

France.tv :

⇒ À partir de 1h50 jusqu'à la fin des épreuves

France 3 :

⇒ Epreuves de 7h00 à 11h25

France 4 :

⇒ Epreuves de 11h25 à 12h59

France 3 :

⇒ Epreuves de 12h59 à 15h01

⇒ TLS Spécial Paralympiques (20h44-20h50) + Tout Le Sport (20h51-20h57)

Jeudi 2 septembre

Les épreuves du jour à suivre sur france.tv

France.tv :

⇒ À partir de 1h50 jusqu'à la fin des épreuves

France 3 :

⇒ Epreuves de 7h00 à 11h25

France 4 :

⇒ Epreuves de 11h25 à 12h59

France 3 :

⇒ Epreuves de 12h59 à 15h01

⇒ TLS Spécial Paralympiques (20h44-20h50) + Tout Le Sport (20h51-20h57)

Vendredi 3 septembre

Les épreuves du jour à suivre sur france.tv

France.tv :

⇒ À partir de 1h55 jusqu'à la fin des épreuves

France 3 :

⇒ Epreuves de 7h00 à 11h25

France 4 :

⇒ Epreuves de 11h25 à 12h59

France 3 :

⇒ Epreuves de 12h59 à 15h01

⇒ TLS Spécial Paralympiques (20h44-20h50) + Tout Le Sport (20h51-20h57)

Samedi 4 septembre

Les épreuves du jour à suivre sur france.tv

France.tv :

⇒ À partir de 1h55 jusqu'à la fin des épreuves

France 3 :

⇒ Epreuves de 7h00 à 11h35

France 4 :

⇒ Epreuves de 11h35 à 12h58

France 3 :

⇒ Epreuves de 12h58 à 15h02

⇒ Tout Le Sport (20h08-20h14) + TLS Spécial Paralympiques (20h15-20h21)

Dimanche 5 septembre

Les épreuves du jour à suivre sur france.tv

France.tv :

⇒ À partir de 1h55 jusqu'à la fin des épreuves

France 2 :

⇒ Epreuves de 1h40 à 5h54

France 3 :

⇒ Epreuves de 5h54 à 11h32

⇒ Cérémonie de clôture de 12h56 à 16h01