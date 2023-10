"En se donnant les moyens, on arrive à faire de belles choses" : Cédric Nankin à l'assaut d'une médaille en rugby-fauteuil aux Jeux paralympiques

Durée de la vidéo : 2 min

Double champion d'Europe en rugby-fauteuil, Cédric Nankin se prépare pour les Jeux paralympiques de Paris. En août 2024, il espère bien décrocher l'or. Nous l'avons rencontré à l'occasion de la journée paralympique ce dimanche.

Ça cogne fort ce soir-là dans le gymnase parisien Emile-Anthoine, au pied de la Tour Eiffel. "Le rugby-fauteuil est un sport de contact", avait prévenu Cédric Nankin, figure de la discipline en France. Sur le terrain, des fauteuils adaptés s'élancent et s'entrechoquent avec fracas. On n'est pas loin de voir des placages sur roues. Le double champion d'Europe en équipe de France s'entraîne avec ses partenaires de l'association Cap Saaa. Le rugby-fauteuil est un sport de vitesse, avec "un essai est marqué toutes les 15 à 20 secondes". Spectaculaire et stratégique. Le ballon est rond pour favoriser les échanges.

Dans 10 mois, le résident de Château-Thierry, atteint d'une agénésie congénitale des membres, espère bien faire briller la France. Le but : devenir champion paralympique après avoir échoué aux précédents jeux de Rio et de Tokyo. La Coupe internationale de rugby-fauteuil, du 18 au 22 octobre à Paris, sera pour Cédric Nankin, pas encore la quarantaine, un test dans sa préparation. L'opportunité aussi de faire connaître davantage son sport dans le sillage de la Coupe du monde de rugby et de la journée paralympique organisée ce dimanche à Paris.

La pression grandissante en vue de Paris 2024 ne semble pas l'atteindre. Il faudra pourtant bientôt passer du gymnase municipal au Grand palais éphémère à quelques centaines de mètres, site cathédrale installé au Champs de Mars où se dérouleront les épreuves paralympiques de rugby-fauteuil. Mars, dieu des guerriers. Nankin, lui, a sa philosophie de gagnant : "Croire en ses rêves et ne rien lâcher. En se donnant les moyens, on arrive à faire de belles choses. Essayer de capitaliser dessus et continuer à avancer".