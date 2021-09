DIRECT. Jeux paralympiques : les Français du double mixte de badminton en finale, Laura Schiel pour le bronze, le para tir déçu... Suivez la journée de samedi à Tokyo

Un programme royal et une dernière possibilité d'engranger des médailles à tour de bras pour la délégation tricolore, samedi 4 septembre. En para badminton Lucas Mazur et Faustine Noël ont remporté leur demi-finale du tournoi, s'assurant une médaille dans la catégorie SL3-SU5. En para-tir, Tanguy de la Forest s'est incliné et a manqué le podium. Pour cette avant-dernière journée des Jeux paralympiques, les Bleus peuvent aussi compter sur la présence de de la favorite Laura Schiel dans la catégorie des plus de 58 kg (K44) pour la première du para taekwondo.

Le programme de la journée est à retrouver ici.

Les épreuves sont à suivre en direct sur france.tv !