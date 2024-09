Paralympiques 2024 : l'équipe de France sacrée championne paralympique de relais mixte en cyclisme sur route, la 18e médaille d'or pour la France

Le cyclisme continue de sourire au clan tricolore. Après la moisson des contre-la-montre et des courses sur route, l'équipe de France est allée chercher une nouvelle médaille d'or dans l'épreuve de relais mixte (catégorie H1-5), samedi 7 septembre 2024, à Clichy-sous-Bois. Les trois relayeurs Mathieu Bosredon, Florian Jouanny et Joseph Fritsch, tous médaillés en individuel, ont fait la course en tête sur les six boucles de 1,8 kilomètre et terminent largement devant les autres équipes engagées (24'12). Le podium est complété par l'Italie (+1'03) et les Etats-Unis (+1'38). Trois ans après l'argent de Tokyo, l'équipe de France décroche le plus beau des métaux de France décroche le plus beau des métaux. C'est le 18e titre pour la délégation française.

Paralympiques 2024 - Cyclisme : auteurs d'un récital, les Français décrochent l'or . (France Télévisions)

Comme souvent dans les épreuves de paracyclisme, les Bleus ont fait cavalier seul. A l'exception du premier relais de Mathieu Bosredon, qui a ouvert la voie pour le trio tricolore, les Français sont toujours passés en tête en affichant le meilleur temps et en gardant leurs adversaires à bonne distance. Dernier relayeur, Joseph Fritsch a assuré sur l'ultime boucle pour offrir aux Bleus ce titre par équipes sous les applaudissements des supporters.

Avec ce succès, Mathieu Bosredon remporte son troisième titre paralympique dans ces Jeux, après le contre-la-montre individuel H3 et la course sur route H3. Déjà médaillé de bronze sur le contre-la-montre individuel H2, Florian Jouanny décroche sa deuxième médaille de ces Jeux, alors que Joseph Fritsch ouvre son compteur.