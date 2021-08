Paralympiques 2021 - Para-cyclisme sur piste : qualifié pour la course pour l'or, Alexandre Léauté s'assure d'une médaille sur la poursuite C2

Le para-cyclisme français tient déjà une nouvelle médaille ! Reste à déterminer la couleur. Après le bronze de Marie Patouillet en poursuite C5, Alexandre Léauté a brillé lors des qualifications de la poursuite catégorie C2, jeudi 26 août. Il disputera la course pour la médaille d'or face à l'Australien Darren Hicks, après la disqualification du Belge Ewoud Vromant.

Un record du monde à la clé

Au passage, le Français a effacé le record du monde de la discipline détenu par le Belge pendant quelques minutes. Avec un chrono en 3 minutes 31 secondes et 817 millièmes, Alexandre Léauté a mis quasiment cinq secondes au record précédent (3'36"322). Mais Ewoud Vromant a repris son bien dans la foulée, avec une série remportée en 3 minutes 30 secondes et 290 millièmes. Sauf que le Belge a finalement été disqualifié, le privant d'une finale et rendant le record du monde à Alexandre Léauté.

Après la médaille de bronze de Marie Patouillet dans la poursuite C5 et celle d'argent d'Ugo Didier sur le 400 m nage libre S9, et en attendant Kevin le Cunff et Dorian Foulon sur le contre-la-montre C4-C5 (7h), l'équipe de France paralympique est déjà assurée d'une troisième médaille. Les Jeux paralympiques sont à suivre sur France.tv !