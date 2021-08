Paralympiques 2021 - Para-cyclisme sur piste : Marie Patouillet ouvre le compteur de médailles françaises en décrochant le bronze sur la poursuite

Première journée et première médaille pour l'équipe de France ! Marie Patouillet a décroché le bronze sur la poursuite individuelle (catégorie C5) des Jeux paralympiques de Tokyo, mercredi 25 août. La Française a été plus rapide que la Néo-Zélandaise Nicole Murray lors de la petite finale pour monter sur le podium.

Victime d'une malformation du pied et de la cheville, et d'une différence de longueur entre ses deux jambes, Marie Patouillet était la seule réprésentante féminine sur les six pistards tricolores engagés à Tokyo. Vice-championne du monde sur le 500 m arrêté et l'omnium, elle s'est illustrée ce mercredi dans une autre discipline, la poursuite, qu'elle ne pratique que depuis un an.

Première médaille pour l'équipe de France

Un effort de trois kilomètres, parfaitement maîtrisé par la protégée de l'olympien Grégory Baugé. Après avoir amélioré son record personnel lors des qualifications, mais pas assez pour espérer une place en finale pour l'or, Marie Patouillet a largement dominé sa rivale pour offrir à la France son premier podium paralympique des Jeux de Tokyo. "Il s'agit de mes premiers Jeux, je ne savais pas trop à quoi m'attendre. Je suis hyper fière de cette médaille de bronze", a-t-elle déclaré au micro de France Télévisions.

