Jeux paralympiques : les cyclistes Alexandre Lloveras et Corentin Ermenault décrochent la cinquième médaille d'or française en contre-la-montre sur route

Et de quatre ! Alexandre Lloveras et Corentin Ermenault ont décroché la quatrième médaille française de la nuit du lundi 30 au mardi 31 août en para cyclisme. Sur le contre-la-montre sur route de la catégorie B, le duo a remporté le titre paralympique, offrant à la France sa 32e médaille, la 5e en or depuis le début de la compétition.

CHAMPIOOOOOOOONS PARALYMPIQUES !



Après la 4e place sur piste, ils la voulaient et ils l'ont eue !

Alexandre LLoveras et Corentin Ermenault décrochent la médaille d'or #AllezLesBleus #Tokyo2020 pic.twitter.com/7gva9B4d2Y — Equipe France (@EquipeFRA) August 31, 2021

Une victoire de bout en bout

Alexandre Lloveras et son guide Corentin Ermenault ont dominé de bout en bout ce contre-la-montre disputé sur le circuit Fuji Speedway. Ils sont tout simplement passés en tête à chaque chrono intermédiaire pour finalement l'emporter avec 6''75 sur le Néerlandais Vincent ter Schure, aidé de son pilote Timo Fransen. Les Espagnols Christian Venge Balboa et Noel Martin Infante complètent le podium.



Le jeune para cycliste français de 21 ans avait échoué au pied du podium avec son guide sur la poursuite 4 000 m sur piste. Ils ont su se relever et rebondir pour obtenir le plus précieux des métaux. L'autre paire française engagée, Raphaël Beaugillet et François Pervis, a terminé 9e.