Boccia aux Paralympiques 2024 : Sonia Heckel et Florent Brachet, de colocataires à candidats à l'or olympique

Numéro un mondiale de boccia (BC3), Sonia Heckel entame ses Jeux paralympiques de Paris, jeudi 29 août, avec des ambitions à la hauteur de son statut : à savoir une médaille, au moins d'argent. "Je vise forcément la plus belle médaille, mais au moins une finale", annonce-t-elle. Pour cela, l'Alsacienne de 35 ans pourra compter sur son assistant de toujours, Florent Brachet. "Honnêtement, c'est vraiment un événement que j'ai envie de partager avec lui et personne d'autre", glisse la championne d'Europe 2023, déjà présente avec son binôme aux Jeux de Tokyo en 2021.

Et pour cause : avant de devenir l'assistant de Sonia, Florent Brachet est d'abord devenu son ami. "J'étais le chef cuisinier de la résidence universitaire où vivait Sonia, dans lequel était situé son foyer. On avait à peu près le même âge, on a très vite sympathisé, et on est devenus de très bons amis, rembobine l'assistant. Quand elle jouait à la boccia encore à la main, j'ai commencé à l'aider en lui ramenant les balles. Quand sa pathologie a évolué, elle ne pouvait plus jouer à la main, c'est tout naturellement qu'on est devenu des partenaires de jeu en 2014." Sonia Heckel est atteinte de myopathie des ceintures, une maladie génétique rare des muscles qui se traduit par un affaiblissement et une atrophie de ceux-ci.

"Florent est ma moitié, notre amitié est très forte. Ça fait quinze ans qu'on se connaît, ça fait dix ans qu'il est mon assistant sportif. On est colocataires, mais avant tout, c'est mon meilleur ami, mon frère, en plus d'être mes bras en boccia." Sonia Heckel, joueuse de boccia à franceinfo: sport

Au point que les deux amis ne se quittent plus, y compris en dehors des séances d'entraînement et des compétitions. Installée à Nancy, Sonia Heckel n'a pas hésité longtemps au moment de prendre un colocataire. "C'était naturel, tant on s'entend bien, assure Florent Brachet, qui travaille désormais dans les cuisines d'un hôpital. Elle a ses propres auxiliaires de vie à la maison, on fait chacun notre vie mais on est de très, très bons potes. Parfois, je lui fais à manger."

D'assistant sportif à assistant de vie

"Vivre ensemble, c'est notre plus grande force sur le terrain. On est très complice. Notre communication est très fluide, même si ça peut clasher comme dans tout autre sport", assure Florent Brachet. Le duo lorrain a une autre activité favorite : les jeux de société. "On n'avait pas assez de place dans les valises pour en ramener, souffle Sonia Heckel. Mais avec les bénévoles, on peut vite trouver des jeux... Ce que j'adore, ce sont les jeux de stratégie comme Gizmos, Chakra ou Sagrada. Et comme la boccia est très stratégique, on s'entraîne beaucoup en jouant..."

Dans cette discipline exclusivement paralympique, qui s'apparente à une sorte de pétanque en gymnase, le rôle de Florent est très précis. "Je dois suivre les instructions de Sonia en restant dos au jeu. Je n'ai pas le droit de parler, simplement de placer la boule", explique celui qui, une fois le match terminé, enfile la casquette d'assistant de vie. "En compétition, je m'occupe d'elle pour tout ce qui est le lever, l'habillage, la toilette, le repas, le coucher..."

Un rôle que le cuisinier de formation a appris sur le tas, aidé par la Fédération française handisport (FFH), et porté par son amitié. "Quand on est cuisinier, on est tourné vers les autres, de base. Avant d'entrer dans ce foyer, je ne connaissais rien au handicap et à l'handisport. Toutes les personnes que j'ai rencontrées m'ont permis de comprendre, de m'initier, notamment à la boccia avec Sonia. C'est un sport que j'ai beaucoup apprécié d'entrée", raconte Florent Brachet.

Employé à plein temps, l'assistant bénéficie depuis quelques semaines du statut de sportif de haut niveau. "Sonia s'est battue pour cela. Avant, tous mes congés passaient dans les compétitions. Aujourd'hui, grâce à une convention entre mon employeur, l'Agence nationale du sport (ANS) et la fédération, je suis payé normalement sur des jours libérés, et mon employeur est indemnisé. C'est un énorme pas en avant." Un aménagement d'emploi du temps à la hauteur des ambitions du duo.