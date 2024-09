Parabadminton Paris 2024 : médaillé d'or, Lucas Mazur se dit "fier de rejoindre les grands noms du sport français"

"Je suis tellement fier de rejoindre les grands noms du sport français", confie mardi 3 septembre au micro de franceinfo France Lucas Mazur, au lendemain de son sacre paralympique enparabadminton. En battant le badiste indien Suhas Lalinakere Yathiraj en deux manches (21-9, 21-13), le Loirétain de 26 ans a décroché une médaille d'or dans la catégorie SL4, quelques heures seulement après s'être paré de bronze en double mixte avec Faustine Noël. "Quel match, quel plaisir, quel bonheur de jouer à ce niveau de jeu", salue-t-il.

Lucas Mazur explique qu'avant les Jeux de Paris 2024, il était "tellement déçu et énervé" contre lui-même "de ne pas avoir [décroché] de quatrième titre mondial en Thaïlande il y a quelques mois". "Je suis retourné m'entraîner, j'ai essayé d'avancer et ça a payé", se targue-t-il. Le badiste français est donc "très content d'avoir repoussé [ses] limites et montré qu'[il était] capable de dominer tout le monde". Il soutient qu'il reste "encore beaucoup de chemin [à faire] pour continuer à battre des records et atteindre les sommets" et promet de "continuer à travailler" après un temps de "repos".