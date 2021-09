Jeux paralympiques : magistral en finale, Lucas Mazur décroche l'or en para badminton, la 53e médaille pour le clan français

Exceptionnel Lucas Mazur ! Engagé en finale du tournoi de para badminton, en catégorie SL4, lors des Jeux paralympiques de Tokyo, dimanche 5 septembre, le numéro un mondial est allé décrocher le premier titre tricolore dans la discipline. Face à l'Indien Suhas Yathiraj, le numéro un mondial de 23 ans a dû s'employer et puiser dans ses ressources physiques et mentales pour s'imposer en trois sets (15-21, 21-17, 21-15). Il s'agit de la 53e médaille pour la délégation française, la 11e en or.

Au bout de l'effort, Lucas Mazur arrache son premier titre paralympique

À l'image de la demi-finale face au numéro deux mondial, l'Indien Tarun (victoire deux sets à un), Lucas Mazur et Suhas Yathiraj ont livré un combat titanesque qui a électrisé les membres du staff et les partenaires des deux joueurs, les seuls autorisés dans les tribunes du stade Yoyogi ce dimanche.

Dans la première manche, le Français a semblé accusé le coup physiquement face à un adversaire qu'il avait pourtant déjà vaincu plus tôt dans le tournoi, en phase de poules. Moins aérien, moins précis et le visage marqué par la fatigue, c'est peu dire que les indicateurs n'étaient pas au vert pour le double champion du monde 2017 et 2019.

Mais petit à petit, à partir du milieu du deuxième set, le volant a recommencé à jaillir de la raquette. Des "Lucas, Lucas" ont commencé à se faire entendre, galvanisant le joueur tricolore qui retrouvait progressivement de la lucidité. Il serrait parfaitement le jeu pour revenir à une manche partout et bousculer de nouveau Yathiraj. Mazur, cette fois, ne lâchera plus son étreinte pour s'imposer 21-15 et tomber au sol, au bout de l'effort et le poing fièrement serré. Le voilà champion paralympique de para badminton en simple, en attendant, peut-être, un deuxième titre en double mixte avec Faustine Noël en SL3-SU5 à partir de 5h15, heure française.