Paralympiques 2021 : Trésor Gauthier Makunda médaillé de bronze sur le 400 mètres

Nouvelle médaille française en para-athlétisme. Trésor Gauthier Makunda a remporté le bronze aux Jeux paralympiques de Tokyo sur le 400 m T11 avec son guide Lucas Mathonat, dimanche 29 août. Déjà en bronze sur cette distance à Londres en 2012, le Tricolore de 37 ans décroche sa cinquième médaille paralympique (une en argent, quatre en bronze) depuis ses premiers Jeux à Athènes, en 2004. C'est la 25e médaille du clan français, après notamment le bronze du judoka Hélios Latchoumanaya et l'argent de Matéo Bohéas en tennis de table.

>> Suivez toutes les épreuves de la cinquième journée en direct sur france.tv

Nouvelle médaille et record personnel

Quatrième et dernier de la finale avant le dernier virage, l'athlète malvoyant, placé dans le couloir numéro 1, est revenu dans la ligne droite pour monter sur la troisième marche du podium. Le Français a bouclé sa course en 51'74, battant son record personnel. Il termine derrière l'Espagnol Gerard Descarrega Puigdevall, sacré champion paralympique, et le Namibien Ananias Shikongo.

Cette nouvelle médaille permet à la France de se rapprocher un peu plus des 28 breloques décrochées à Rio en 2016.