Italie-Angleterre : la demi-volée de Luke Shaw et l'égalisation de Leonardo Bonucci, revivez les buts de la finale de l'Euro 2021

Vous n'avez pas pu regarder la finale de l'Euro 2021 à Wembley entre l'Italie et l'Angleterre ? Revivez les buts de Luke Shaw et Leonardo Bonucci en 3D et analysés par notre consultant Eric Roy.