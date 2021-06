Vidéo Euro 2021 : le lob extraordinaire de près de 50m de Patrik Schick avec la République tchèque

Un but qui entre déjà dans l'histoire de l'Euro et dans les mémoires de chaque (télé)spectateur présent devant le match de la République tchèque contre l'Écosse, lundi 14 juin. Sur une récupération anodine dans son propre camp suite à un ballon contré, Patrik Schick a fait parler sa vision et son intelligence de jeu pour anticiper le déplacement du gardien écossais David Marshall. Résultat : une inspiration de presque 50m de distance et un ballon qui s'envole très haut dans le ciel de Hampden Park à Glasgow. Une balle qui atterit lentement et précisement sous la barre transversale, permettant aux Tchèques de faire le break et remporter leur premier match de l'Euro.

Déjà buteur de la tête sur un centre venu de la droite, l'attaquant du Bayer Leverkusen a fait étalage de toute son génie sur cette rencontre. À 25 ans, il réalise un début d'Euro inattendu avec ce doublé plein de classe et d'audace, après plusieurs saisons compliquées en club, lui qui est déjà passé par l'AS Rome et le RB Leipzig.