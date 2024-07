"On ne peut rien y changer et on fait avec" : en Allemagne, les supporters de l'Euro incommodés par les retards des trains

Un mois de juin catastrophique pour les chemins de fer, en Allemagne. À peine plus d’un train "grande ligne" sur deux est arrivé à l’heure : 52,5%, selon les chiffres du journal Bild. Évidemment, ce n’est pas la meilleure des publicités pour l’Allemagne, qui accueille en ce moment l’Euro de football et 12 millions de visiteurs. La Deutsche Bahn, la compagnie ferroviaire allemande, autrefois louée pour son efficacité et sa ponctualité, est la cible de nombreuses critiques.

Ce jour-là, le Berlin-Munich est affiché avec 22 minutes de retard. Mais Felix, qui porte le maillot de foot de l’équipe d’Allemagne, n’est même plus surpris : "Presque un train sur deux a du retard. 20 minutes, une demi-heure, une heure… C’est connu ici, on blague là-dessus. On ne peut rien y changer et on fait avec. C’est comme ça !"

"L'infrastructure ferroviaire est vieillissante et peu fiable"

Si les Allemands se sont habitués, les supporters étrangers venus pour l’Euro découvrent une réalité qu’ils étaient loin d’imaginer. Jerry, d’Aberdeen en Ecosse, en a fait l’expérience : "La semaine dernière, je suis allé de Berlin à Cologne et j’ai eu 55 minutes de retard. Au retour, j’ai encore eu 45 minutes de retard... Pour être honnête, je suis très surpris, parce qu’en Ecosse, les trains allemands ont la réputation d’être toujours à l’heure."

Face aux critiques des supporters parfois arrivés en retard dans les stades, la Deutsche Bahn met en avant les intempéries et l’afflux de voyageurs. Anja Bröker, la porte-parole, évoque aussi l’état du réseau : "Nous comprenons très bien le mécontentement des supporters. En Allemagne, l'infrastructure ferroviaire est vieillissante et peu fiable. Ce n’est pas un secret. Ces dernières années, l’Allemagne a malheureusement beaucoup plus dépensé pour les routes et cet Euro montre à quel point il est important d’investir dans le rail."

Les travaux de rénovation du réseau ferroviaire sont prévus jusqu’en 2030. À terme, la Deutsche Bahn promet plus de 80% de trains à l’heure.